Se intentaron robar la alcancía de las limosnas de la Catedral Metropolitana, de Medellín: esto fue lo que pasó

Después de finalizada una de las eucaristías del domingo, ocurrió un intento de hurto de la alcancía de las limosnas de la Catedral Basílica Metropolitana, en el centro de Medellín, luego de que varias personas intentaran sacar el cofre con el dinero de las donaciones. Sin embargo, los delincuentes tuvieron que escapar sin el botín.
Los hechos ocurrieron tras la celebración religiosa del mediodía, según el reporte de las autoridades, cuando los criminales aprovecharon el tumulto de quienes salían del templo para sacar el cofre, cubierto con una bolsa plástica para que no fueran sorprendidos por el personal de la iglesia ni por las autoridades.