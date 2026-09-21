Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Se intentaron robar la alcancía de las limosnas de la Catedral Metropolitana, de Medellín: esto fue lo que pasó

Varias personas ingresaron al templo religioso y, durante una eucaristía, intentaron sacar el cofre con las donaciones. No pudieron con su peso, según las autoridades.

  • Los delincuentes alcanzaron a sacar del templo la alcancía en la que se guardan las limosnas. Sería un cofre fabricado en un material pesado. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    Los delincuentes alcanzaron a sacar del templo la alcancía en la que se guardan las limosnas. Sería un cofre fabricado en un material pesado. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
bookmark

Después de finalizada una de las eucaristías del domingo, ocurrió un intento de hurto de la alcancía de las limosnas de la Catedral Basílica Metropolitana, en el centro de Medellín, luego de que varias personas intentaran sacar el cofre con el dinero de las donaciones. Sin embargo, los delincuentes tuvieron que escapar sin el botín.

Los hechos ocurrieron tras la celebración religiosa del mediodía, según el reporte de las autoridades, cuando los criminales aprovecharon el tumulto de quienes salían del templo para sacar el cofre, cubierto con una bolsa plástica para que no fueran sorprendidos por el personal de la iglesia ni por las autoridades.

Sin embargo, solo lograron avanzar unos metros hasta afuera de la iglesia, debido a que por el peso de este cofre, no pudieron seguir con su recorrido, dejándolo abandonado en las afueras de la iglesia. Cuando algunas personas se enteraron cuál era el contenido de la bolsa que habían dejado tirada, avisaron a la Policía.

Entérese: Las peripecias que hace el padre Leo para sacar a flote la Catedral Metropolitana de Medellín

De inmediato, los uniformados realizaron todo un procedimiento para reingresar el cofre de las limosnas al templo, el cual se encontraba sellado, por lo que no se pudo establecer el monto que pretendía ser hurtado por el grupo de personas.

El párroco de esta catedral, Leonardo Martínez García, reconoció que sí se presentó el hurto, aunque no quiso entregar más detalles sobre lo ocurrido, incluso haciendo mención a que “por su contexto, en este espacio se presentan muchos otros problemas”.

Le puede interesar: Se están fumando toda la Basílica Metropolitana

Si bien las autoridades informaron que el hurto se produjo a uno de los cofres fabricados en mármol italiano, el religioso desmintió esta versión y aseguró que la caja que iba a ser robada está fabricada en madera y se encuentra en una zona visible del templo.

Con base en las cámaras de seguridad, se avanza con la búsqueda de las personas que intentaron materializar este hurto y por dónde escaparon. Algunos testigos señalaron que fueron dos personas, aunque no se descarta que se presentara la participación de más en estos hechos.

Este intento de robo ocurre en un templo que padece una serie de inconvenientes de seguridad, como el constante daño de sus puertas o el raspado de sus ladrillos por parte de consumidores de drogas, hecho que ha debilitado su estructura, inclusive.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurrió con la alcancía de las limosnas de la Catedral Metropolitana de Medellín?
Varias personas intentaron sacar del templo un cofre que contenía dinero de las donaciones, pero tuvieron que abandonarlo pocos metros después debido a su peso.
¿Cuándo ocurrió el intento de hurto en la Catedral Metropolitana de Medellín?
El hecho ocurrió el domingo, después de la eucaristía del mediodía, cuando había un alto flujo de personas saliendo del templo.
¿Cómo intentaron sacar el cofre de las limosnas de la Catedral de Medellín?
Los responsables cubrieron el cofre con una bolsa plástica para intentar ocultarlo y aprovecharon el tumulto de personas que salían de la iglesia.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos