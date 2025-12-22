“El bus no cumplía ni con el 20 % de la revisión”: sancionaron a empresa de buses y a un CDA por el accidente de los estudiantes de Bello

Alfredo Piñeres, superintendente de Transporte, indicó que en las evaluaciones que hicieron encontraron que el bus de servicios especiales siniestrado “no cumplía ni con el 20 % de la revisión y la contratación de la empresa tuvo muchas falencias , por lo que se tomó esta decisión de carácter preventivo.

Por graves irregularidades en la revisión técnico-mecánica del bus accidentado en Remedios, Antioquia, la Superintendencia de Transportes sancionó a la empresa Precoltur, entidad administradora del vehículo, y al CDA Comercializadora Servisuper, con la suspensión de seis meses en la operación de sus actividades, como una medida preventiva en el marco de la investigación de la tragedia ocurrida el pasado 14 de diciembre que dejó a 17 muertos –16 de ellos estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello– y 20 heridos.

De acuerdo con la evaluación realizada a la documentación del bus de placas SON847, se encontró con que esta revisión tenía muchas inconsistencias en el tema mecánico y que igual se le había aprobado la certificación, situación que habría puesto en riesgo a todas las personas que usaron el vehículo desde el momento de la expedición del permiso hasta que ocurrió el siniestro vial en el sector Belén, de Remedios.

“De acuerdo con las verificaciones adelantadas por la SuperTransporte, el Centro de Diagnóstico Automotor habría alterado los resultados de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes, aprobando de manera irregular el vehículo de placas SON847 y reportando información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)”, señalaron en un comunicado conjunto la Superintendencia y el Ministerio de Transporte.

En medio de la indagación se encontró que había fallas en la inspección sensorial y toma de medidas de labrado, que no se le hizo revisión exterior al vehículo en temas de luces, llantas y carrocería, así como tampoco se le hizo un estudio interior a las sillas, cinturones de seguridad y salidas de emergencia. También se encontró que el vehículo tenía problemas en temas de señalización y seguridad reflectiva.

El superintendente aseguró que estas sanciones son de tipo preventivo y que las investigaciones continuarán para establecer las sanciones que deben recibir, de manera definitiva, tanto la empresa como el CDA en términos económicos y operacionales.

La afectación al CDA pasará fundamentalmente porque no podrá expedir ningún certificado y si lo hace, los conductores que lo hagan en estos establecimientos podrían ser sancionados por la autoridad de tránsito correspondiente.

Así mismo, la empresa de buses no podrá continuar realizando ningún viaje turístico durante estos seis meses, situación que afectaría drásticamente sus finanzas, teniendo en cuenta que en esta época de fin de año aumenta el uso de estos vehículos para paseos familiares, excursiones, entre otros.