“El bus no cumplía ni con el 20 % de la revisión”: sancionaron a empresa de buses y a un CDA por el accidente de los estudiantes de Bello

Por graves irregularidades en la revisión técnico-mecánica del bus accidentado en Remedios, Antioquia, la Superintendencia de Transportes sancionó a la empresa Precoltur, entidad administradora del vehículo, y al CDA Comercializadora Servisuper, con la suspensión de seis meses en la operación de sus actividades, como una medida preventiva en el marco de la investigación de la tragedia ocurrida el pasado 14 de diciembre que dejó a 17 muertos –16 de ellos estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello– y 20 heridos.
Alfredo Piñeres, superintendente de Transporte, indicó que en las evaluaciones que hicieron encontraron que el bus de servicios especiales siniestrado “no cumplía ni con el 20 % de la revisión y la contratación de la empresa tuvo muchas falencias, por lo que se tomó esta decisión de carácter preventivo.