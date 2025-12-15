“Lo único que hice fue cerrar los ojos y pensar que era el final”: habla sobreviviente del accidente que dejó 17 muertos en Antioquia

“Íbamos en una recta y de la nada sentí un cambio impresionante en la dirección, fue ahí cuando todos los que estaban dormidos, al sentir el vacío, empezaron a gritar. Yo en ese instante lo único que hice fue cerrar los ojos y pensar que me iba a morir, que ya era todo. Después del impacto los abrí y me di cuenta que de milagro estaba vivo, pero tenía encima de mí tres palos grandes que me impedían moverme. Sentía la sangre que me corría por la cara, miré mi camiseta y estaba roja, y del dolor y la adrenalina me quedé quieto”.
El relato es de Nicolás Ochoa Vahos, uno de los sobrevivientes del fatídico accidente de un bus que de regresó a Medellín, después de una excursión de grados en Tolú, se precipitó a un abismo de 40 metros de profundidad y dejó un saldo de 16 estudiantes y uno de los conductores del vehículo fallecidos.
Dice que se salvó porque mientras otros estudiantes —incluido Mateo Castaño, quien era uno de sus mejores amigos— se sentaron en las bancas traseras del bus, él prefirió quedarse adelante, una decisión que cambió su suerte.
Son 15 los estudiantes que aún permanecen en centros médicos asistenciales recuperándose del siniestro. En la noche del domingo 14 de diciembre se realizó una velatón en la Institución Educativa Liceo Antioqueño en honor a los egresados fallecidos, mientras que se espera la fecha y hora de las exequias que serían colectivas.