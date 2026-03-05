Accidente en Santa Cruz: furgón quedó atravesado en la vía tras chocar con un taxi

La movilidad en el barrio Santa Cruz, en el nororiente de Medellín, se vio afectada en la tarde de el miércoles 4 de marzo luego de que un furgón perdiera el control y terminara atravesado en plena vía tras chocar contra un taxi.

El accidente ocurrió en la carrera 46A con calle 100, una zona caracterizada por sus pronunciadas pendientes. Según los ciudadanos, el vehículo de carga descendía por la vía cuando, en medio de la lluvia que caía sobre el sector, colisionó contra el taxi que transitaba por el lugar. Tras el impacto, el furgón quedó atravesado entre las viviendas y bloqueó gran parte de la calzada, lo que obligó a detener el paso de otros vehículos y generó congestión mientras se atendía la situación.

Entérese: Aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá: hubo granizo, vientos extremos y nivel rojo en el río