x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Accidente en Santa Cruz: furgón quedó atravesado en la vía tras chocar con un taxi

En medio de las lluvias que se registraron en la tarde de este miércoles, un accidente de tránsito ocurrió en el barrio Santa Cruz, luego de que un furgón perdiera el control en una vía con pendiente y chocara contra un taxi.

  • Furgón quedó atravesado tras accidente con taxi en Santa Cruz. Foto: redes sociales
    Furgón quedó atravesado tras accidente con taxi en Santa Cruz. Foto: redes sociales
  • Furgón quedó atravesado tras accidente con taxi en Santa Cruz. Foto: redes sociales
    Furgón quedó atravesado tras accidente con taxi en Santa Cruz. Foto: redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 4 horas
bookmark

La movilidad en el barrio Santa Cruz, en el nororiente de Medellín, se vio afectada en la tarde de el miércoles 4 de marzo luego de que un furgón perdiera el control y terminara atravesado en plena vía tras chocar contra un taxi.

El accidente ocurrió en la carrera 46A con calle 100, una zona caracterizada por sus pronunciadas pendientes. Según los ciudadanos, el vehículo de carga descendía por la vía cuando, en medio de la lluvia que caía sobre el sector, colisionó contra el taxi que transitaba por el lugar. Tras el impacto, el furgón quedó atravesado entre las viviendas y bloqueó gran parte de la calzada, lo que obligó a detener el paso de otros vehículos y generó congestión mientras se atendía la situación.

Entérese: Aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá: hubo granizo, vientos extremos y nivel rojo en el río

Furgón quedó atravesado tras accidente con taxi en Santa Cruz. Foto: redes sociales
Furgón quedó atravesado tras accidente con taxi en Santa Cruz. Foto: redes sociales

Habitantes del sector señalaron que este tipo de situaciones no es extraño en la zona debido a las pendientes de las vías. “Yo he visto furgones bajando demasiado rápido por estas lomas cuando está lloviendo. A veces uno les pide que bajen con más cuidado y reaccionan de mala manera. Luego dicen que fue culpa de los frenos, pero hay falta de experiencia al volante”, comentó un residente del barrio.

Al sitio llegaron agentes de tránsito y uniformados de la Policía para regular la movilidad y adelantar las verificaciones que permitan establecer las causas del accidente. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas.

Siga leyendo: Tras emergencia por lluvias, trasladan puente metálico para restablecer el paso en San Juan de Urabá

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida