Tras emergencia por lluvias, trasladan puente metálico para restablecer el paso en San Juan de Urabá

Como respuesta a la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias que dejó a miles de personas damnificadas y vías totalmente afectadas, el Ministerio de Transporte inició el lunes, 2 de marzo, el traslado de un puente metálico modular hacia el sector del río Mulatos, en el municipio de San Juan de Urabá, con el fin de restablecer la conectividad en el menor tiempo posible.

Hay que recordar que la creciente de este río afectó de manera grave la estructura existente, obligando al cierre del paso vehicular y generando riesgos para el transporte de alimentos, la movilidad de las comunidades y la dinámica económica de esta subregión del departamento.

El Ministerio de Transporte, en articulación con el Instituto Nacional de Vías (Invías), puso en marcha la operación técnica y logística para el traslado e instalación de la estructura provisional, que permitirá recuperar el tránsito mientras se ejecutan soluciones definitivas.

La ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, aseguró que los equipos ya se encuentran en territorio y que la prioridad es restablecer la movilidad cuanto antes, garantizar el abastecimiento de alimentos y respaldar la economía local.

“Los equipos ya están en territorio y el puente va en camino. Nuestra prioridad es recuperar la movilidad cuanto antes, proteger el abastecimiento de alimentos y respaldar la economía local”, afirmó.

El puente metálico tiene una longitud aproximada de 48 metros y capacidad para soportar hasta 52 toneladas. Inicialmente operará a un solo carril con paso controlado, mientras avanzan las obras de cimentación y adecuación de apoyos para una solución estructural permanente.

El equipo técnico de Invías realizó la inspección en terreno y determinó que esta alternativa es la opción más rápida y segura para mitigar el impacto de la emergencia. El Ministerio de Transporte indicó que hará seguimiento permanente al traslado, montaje y puesta en operación del puente, con el objetivo de garantizar celeridad y rigor técnico en cada fase del proceso.