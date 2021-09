Con la mirada pegada al suelo. Así les ha tocado empezar a caminar por los andenes de sus barrios a algunos habitantes del Aburrá, principalmente a los adultos mayores, debido al mal estado de las aceras que transitan.

Patricia Quiroz, residente del centro de Medellín hace 20 años, es una de sus víctimas. Cuenta que el 11 de agosto iba por La Playa con la carrera 45 cuando tropezó por un mal acabado en el andén, perdió el equilibrio y terminó con el codo y el antebrazo fracturados. Aún está en recuperación.

Afortunadamente Quiroz cuenta con EPS y pudo ser atendida, aunque es consciente de que, si no estuviera cubierta por el sistema de salud, tendría que haber asumido los costos que le dejó ese desperfecto en la acera. Por eso mismo le surge la duda de a quién debería reclamarle por su accidente.

“Me he visto afectada por estas aceras tan horribles. Vea, es que sí, le han puesto mucha mano al Centro. Pero, ¿por qué no hay quién revise que las cosas queden bien? Que no queden regueros de cemento o latas levantadas. Dejar eso así es muy peligroso ¡Sino vea como me dejó a mí!”.