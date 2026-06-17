En video: murió atropellado en Marinilla tratando de cruzar la vía Medellín–Bogotá

Un grave accidente de tránsito ocurrido esta mañana en el Oriente antioqueño, y que le costó la vida a un adulto mayor, fue captado por cámaras de seguridad.

Las imágenes difundidas por medios locales dejan ver el suceso ocurrido cerca de las 11:50 a.m. de este miércoles 17 de junio sobre la autopista Medellín–Bogotá a la altura de la calle 26 del municipio de Marinilla, sector conocido como Bellavista o la calle de El Cementerio. En ellas se ve a un adulto mayor, intentando cruzar la vía nacional. Sin embargo, intempestivamente, un vehículo pasa a su lado, pero infortunadamente es un segundo vehículo el que termina atropellándolo y lanzándolo por los aires.

Según trascendió, el hombre fue herido gravemente tras recibir el impacto del vehículo. Y aunque al sitio habrían llegado los bomberos, poco pudieron hacer los rescatistas para salvar su vida. Lea también: Atención conductores: comienzan a operar las nuevas fotomultas de la avenida Regional en Envigado En redes sociales se ha comentado que el hombre sería un adulto mayor de más de 80 años. Posteriormente las autoridades lo identificaron como Gonzalo de Jesús Orozco, quien al momento de los hechos tenía 83 años. También se ha comentado que justamente entre el sitio del accidente hay por lo menos dos puentes peatonales, que si bien estaban a cierta distancia, de haberse usado, pudieron haber evitado una tragedia. Por ahora no ha trascendido la identidad de esta nueva víctima fatal en este importante y concurrido corredor vial. Infortunadamente, esta no fue la única víctima reciente en el eje vial. Según trascendió, dos motociclistas también murieron en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Guarne y Cocorná, respectivamente.

El primer caso se registró en el municipio de Guarne, a la altura del retorno 7, sector La Clarita. De acuerdo con los reportes preliminares, el motociclista habría sido arrollado por un vehículo de carga pesada. La víctima falleció en el lugar de los hechos.

Horas más tarde, otro motociclista perdió la vida en jurisdicción de Cocorná. Según versiones de la comunidad, la víctima se habría estrellado contra un vehículo cuyo conductor abandonó el lugar.