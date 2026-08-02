Quedó completo el gabinete de Abelardo: nombró a Claudia Benavides como ministra de Ciencias

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a Claudia Benavides Salazar como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Era la única que le faltaba para completar el gabinete, por lo que ahora está completo. Contó que “se inscribió en la plataforma de cazatalentos” y que de allí la seleccionó sin conocerla. “Sin haberla visto nunca en mi vida, salió su nombre y después de dos entrevistas que le hice, decidí nombrarla ministra”. Y la definió como una “nunca” de los que tanto mencionó en campaña.

Es oriunda de Pasto, pero creció en Manizales. Según el video presentado, es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, magister en Creatividad e Innovación y doctora en Competitividad y Sostenibilidad. Según el video que publicó el equipo de De la Espriella, Benavides “asume el reto de devolverle la confianza a los científicos, reconfigurar el sistema nacional de ciencia y tecnología y lograr que el conocimiento proteja con éxito a las comunidades y se transfiera con éxito al sector productivo”. Y agregaron que “cuenta con 25 años de experiencia en la estructuración de proyectos, el impulso de empresas de base tecnológica, la docencia universitaria y la articulación entre la academia, el sector productivo y el Estado”.

Otros anuncios