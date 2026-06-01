Atención conductores: comienzan a operar las nuevas fotomultas de la avenida Regional en Envigado

Autoridades viales señalaron que del 1 de junio al 30 de junio se llevará a cabo la fase pedagógica, es decir, que durante este mes los conductores que cometan alguna infracción serán notificados a través de mensaje de texto o correo electrónico, y les llegará un documento identificado como “Comparendo Pedagógico”, pero no recibirán ninguna sanción económica. A partir del 1 de julio iniciará la fase sancionatoria.

Estas fueron ubicadas en los siguientes puntos: en la Carrera 50 con 46A Sur, sector estación de servicio Éxito, y en la Carrera 50 con 37A Sur, sector subestación eléctrica de Envigado.

La Alcaldía de Envigado confirmó que a partir de este 1 de junio empezaron a operar las nuevas cámaras de fotodetección instaladas en la avenida Regional en jurisdicción de este municipio.

Cabe aclarar que estas nuevas cámaras de fotodetección permiten detectar infracciones como falta de SOAT vigente, revisión técnico-mecánica vencida y exceso de velocidad. En esta vía el límite permitido es de 80 kilómetros por hora.

La alta siniestralidad fue lo que motivó a la alcaldía a materializar un plan que consta de 14 nuevas cámaras de fotodetección para el municipio, distribuidas en siete puntos de la avenida Regional y la avenida Las Palmas. Muchas de ellas empezaron a operar desde abril.

Y es que si bien la decisión ha causado polémica en algunos sectores -pues rompe 20 años de férrea oposición a este método de fiscalización vial-, Raúl Cardona, alcalde de Envigado, explicó en su momento que la medida responde a una necesidad urgente de intervenir zonas con altos índices de accidentalidad.

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Según un estudio realizado por la Secretaría de Movilidad de Envigado, en la jurisdicción envigadeña de la Avenida Regional se registraron 1.301 siniestros viales que dejaron 46 conductores o pasajeros muertos y 1.695 lesionados entre 2018 y 2025. Mientras que en el mismo periodo en la jurisdicción de la Vía Las Palmas, hubo 1.054 accidentes que dejaron 38 muertos y 1.441 heridos.

Es decir, cada día de esos cinco años hubo un lesionado por accidentes viales en ambos corredores.

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“¿Por qué además elegimos estos puntos? Por ejemplo, si se mira Sabaneta, allí hay una menor siniestralidad que Envigado, y allá hay cámaras. En cambio, la gente llega a Envigado y como no hay cámaras, arrancan a ‘correr’”, dijo en su momento el alcalde Cardona.