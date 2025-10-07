Capturaron a ladrón que hizo nueve robos en 15 días en La Ceja, Antioquia; le metieron 8 años de cárcel

Un hombre que se había convertido en el terror de los comerciantes de La Ceja fue capturado en flagrancia y condenado rápidamente a ocho años de prisión, tras ser hallado responsable de cometer al menos nueve hurtos en locales comerciales del municipio en un periodo de solo 15 días.
El sujeto, identificado como Andrés Ferley Londoño Bedoya, alias Congolo, fue detenido gracias a la acción coordinada entre la Policía Nacional, el Centro de Monitoreo y la información oportuna suministrada por la ciudadanía. Su captura no solo detuvo su racha delictiva, sino que también le permitió pagar una condena que ya tenía vigente.