Así es BogotáBio, el centro de desarrollo que le permitirá a Colombia producir sus propias vacunas

Bogotá ha dado este jueves un paso importante para recuperar autonomía sanitaria con la presentación del Centro de Desarrollo Tecnológico de Producción de Vacunas.

Se trata de BogotáBio, un proyecto que busca ser un antes y un después en la soberanía sanitaria de la capital y el país. La construcción de su planta de fabricación iniciará en 2026 y allí no solo se producirán vacunas, sino que también este será clave para acelerar desarrollos biotecnológicos.

El proyecto tiene énfasis en tres líneas, las cuales son la aceleración en la innovación de la salud, el desarrollo de capacidades de producción biotecnológicas y liderar la creación de un plan de respuesta a emergencias sanitarias.