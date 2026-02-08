Las razones detrás de la racha de lluvias continuas que se vive en el país y en el mundo

Por: Javier Martín Vide, Agencia Sinc
En inviernos como el actual, cuando bajan las temperaturas y llega a caer nieve, puede que haya quien se cuestione el cambio climático. Al fin y al cabo, temporales gélidos y húmedos como los presentes, al igual que la borrasca Filomena en 2021, parecen negar su existencia. Porque ¿cómo puede el calentamiento del planeta ser compatible con el frío y la lluvia de estas fechas?
