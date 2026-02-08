x

Cancelan festival de Kid Rock tras desbandada de artistas y críticas por su tinte político

El evento musical, programado para el 25 y 26 de julio en Carolina del Sur, fue suspendido tras el retiro de varios artistas y en medio de cuestionamientos por el uso del festival como plataforma política.

  Kid Rock, se hizo famoso a finales de los 90 mezclando rock, rap y country. Foto: redes sociales
    Kid Rock, se hizo famoso a finales de los 90 mezclando rock, rap y country. Foto: redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 60 minutos
bookmark

El festival Rock the Country, impulsado por el rockero estadounidense Kid Rock, fue cancelado en su parada prevista para Anderson, Carolina del Sur, luego de una desbandada de artistas y en medio de fuertes críticas por el tinte político del evento. El espectáculo estaba programado para realizarse los días 25 y 26 de julio, como parte de una gira nacional entre mayo y septiembre de 2026, pero finalmente quedó fuera del calendario.

La cancelación se produjo tras una serie de retiros que dejaron el cartel prácticamente vacío. Uno de los primeros en bajarse fue Shinedown, banda que explicó su decisión en la necesidad de no alimentar “más división” y de mantenerse fiel a su mensaje de unión a través de la música. A esa salida se sumó la de Ludacris, cuyo equipo aclaró que su nombre apareció en la promoción del festival por un error y que nunca confirmó participación alguna.

Lea también: Trump causa indignación por publicar y luego eliminar un video racista de Barack y Michelle Obama como simios

Rock the Country es un festival itinerante de música country fundado por Kid Rock, un rockero gringo que saltó a la fama a finales de los años noventa mezclando rock, rap y country, y que en los últimos años se ha convertido en un personaje político de primera línea dentro del conservadurismo estadounidense. Aliado público de Donald Trump y figura recurrente en actos republicanos, Kid Rock ha usado su imagen artística como plataforma política, lo que terminó marcando el tono del festival.

Ese giro fue precisamente el que encendió las críticas. Para muchos sectores, Rock the Country dejó de ser un evento musical y pasó a operar como un acto político disfrazado de concierto, al punto de ser señalado como un “MAGA Fest”. La percepción de que se trataba más de un mitin ideológico que de un espacio artístico terminó alejando a músicos que no quisieron verse asociados a esa agenda.

conozca: Estados Unidos pide a sus ciudadanos que “salgan de Irán ahora” o busquen refugio

La cancelación fue confirmada por el administrador del condado de Anderson, Rusty Burns, quien lamentó que el evento no se realizara este año, pese al impacto económico que había generado en ediciones anteriores. Sin embargo, evitó referirse al trasfondo político que ya rodeaba al festival.

Tras el anuncio, los organizadores ofrecieron a los asistentes la posibilidad de reembolso total o el traslado de sus entradas a futuras fechas del festival en otras ciudades. Aun así, el episodio dejó una señal clara: ni siquiera dentro del circuito country y rock hay disposición a subirse a un escenario cuando la música queda subordinada a la propaganda.

Aunque su festival Rock the Country terminó cancelado tras la desbandada de artistas, Kid Rock no desaparecerá del radar este fin de semana. El rockero gringo será la figura central de un espectáculo alternativo impulsado por sectores conservadores en abierto rechazo a que Bad Bunny haya sido elegido como el artista del show de medio tiempo del Super Bowl LX, el evento oficial de la NFL.

A raíz de la controversia, la organización Turning Point USA, un grupo de corte conservador fundado por el fallecido Charlie Kirk, decidió montar un evento paralelo bautizado como “The All-American Halftime Show”, que será transmitido por redes sociales y presentado como una celebración de los valores de la “fe, la familia y la libertad” estadounidenses. El cartel está encabezado por Kid Rock y lo acompañan artistas del circuito country como Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

El espectáculo no hace parte de la programación oficial del Super Bowl ni cuenta con el aval de la NFL. Se trata, más bien, de una respuesta cultural e ideológica de sectores que rechazan la elección de Bad Bunny, artista puertorriqueño y latino, como protagonista del medio tiempo, y que ven en Kid Rock una figura afín a su visión política y simbólica del país.

Utilidad para la vida