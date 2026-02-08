La carrera lunar se reactiva: las razones detrás del regreso del ser humano a la Luna

La misión Artemis II, que previsiblemente se lanzará en marzo de 2026, será la primera misión tripulada del programa Artemis, que transportará a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna.

Tras más de 50 años, la Nasa ha decidido volver a la Luna pero de una manera sostenida, es decir, ir para quedarse. Para ello, se creará una infraestructura permanente (Gateway) diseñada para un mínimo de quince años.

El programa Artemis, a diferencia del programa Apolo en el que los astronautas estuvieron en la superficie lunar alrededor de una quincena de días en total, tiene la finalidad de que el ser humano aprenda a vivir y a trabajar durante largos periodos en la superficie de otro mundo, así como aprender a explotar recursos lunares.

Tras el vuelo de prueba sin tripulación de Artemis I, Artemis II contará con una tripulación de cuatro astronautas –Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la Nasa; y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense– que completarán una trayectoria de vuelo diferente. De este modo, por primera vez irán a la Luna una mujer, una persona negra y una persona no americana.

“Se irá a la Luna con un gran esfuerzo internacional liderado por Estados Unidos pero incluyendo multitud de países y haciendo uso de sectores tanto público como privado, creando las condiciones para una eventual Economía Lunar”, ha explicado en un encuentro con los medios el jefe de producción de los módulos de servicio europeos de la nave Orion de la Agencia Espacial Europea (ESA), Guillermo González.

El experto de la ESA ha destacado que la misión Artemis combina misiones con astronatuas y con robots/rovers y que servirá para “inspirar a las futuras generaciones de ingenieros y científicos” y “para aprender y así un día poder ir a Marte”, ha afirmado.

La nave espacial Orión, que será lanzada por el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la Nasa desde el Centro Kennedy en Florida, orbitará la Tierra varias veces, luego emprenderá un viaje de cuatro días a la Luna, sobrevolará el satélite natural y regresará a la Tierra.