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Hallaron muerta a Daniela Rave, mujer trans reportada como desaparecida en Angelópolis, Antioquia

Su cuerpo fue encontrado en la vereda Santa Rita, a diez minutos del casco urbano. El caso podría tratarse de un transfeminicidio, según las primeras investigaciones.

  • Después de ser reportada como desaparecida, encontraron su cuerpo a altas horas de la noche del jueves 7 de mayo en una vereda de Angelópolis. FOTO: Cortesía.
    Después de ser reportada como desaparecida, encontraron su cuerpo a altas horas de la noche del jueves 7 de mayo en una vereda de Angelópolis. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
08 de mayo de 2026
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Las autoridades investigan el asesinato de Daniela Rave Rico, mujer trans de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la noche del jueves 7 de mayo en la vereda Santa Rita del municipio de Angelópolis, suroeste antioqueño, a unos diez minutos del casco urbano, luego de que sus familiares la reportaran como desaparecida.

El hallazgo del cuerpo fue reportado al comandante de la estación de Policía a las 11:05 de la noche. Por medidas de seguridad, personal de la SIJIN del municipio de Amagá se desplazó a primera hora del viernes 8 de mayo para realizar la inspección técnica del lugar. La diligencia estableció que Daniela presentaba heridas de arma de fuego en el lado derecho de su cuerpo, en el brazo, el pecho y el muslo.

También le puede interesar: Mataron a mujer trans en Bello a la salida de su casa

El caso se relaciona con un hecho ocurrido horas antes en el mismo lugar. Según el testimonio de Jojan David Sosa Cardona —quien fue atendido como lesionado por arma de fuego a las 5:55 de la tarde del miércoles—, él y Daniela, su pareja sentimental, se encontraban en la zona cuando un sujeto desconocido se les acercó, les dijo que no podían estar allí y, sin mediar más palabras, les disparó. Sosa Cardona fue trasladado a un centro asistencial; horas después, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Daniela. Familiares y allegados de Daniela han publicado mensajes de despedida en redes sociales y exigen que el caso no quede en la impunidad.

El asesinato ocurre en un contexto de preocupante aumento de la violencia contra las mujeres trans en Colombia. Sería el segundo asesinato de una mujer trans registrado en Antioquia esta semana. El primero fue el de Mariana Ballesteros en el municipio de Bello, cuando fue baleada afuera de su casa.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2025 la Fiscalía General de la Nación documentó 30 transfeminicidios en el país, seis más que en el año anterior. Según Caribe Afirmativo, con el asesinato de Daniela ya serían 28 las personas integrantes de la población LGBTIQ+ que han sido asesinadas este año en Colombia.

Entre 2022 y 2025, Colombia se consolidó como el país con más casos documentados de asesinatos de mujeres lesbianas, bisexuales y trans en América Latina, concentrando el 50 % de los homicidios de mujeres diversas registrados en nueve países de la región. Solo en 2024, la Red sin Violencia documentó 361 asesinatos, en promedio, uno cada 24 horas.

Las autoridades no han informado sobre capturas ni sobre la identidad del presunto responsable. La investigación continúa a cargo de la SIJIN y la Fiscalía General de la Nación.

Lea más: Asesinaron a integrante de la comunidad LGBTIQ+ en un cuarto que había alquilado hace una semana en el centro de Medellín

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