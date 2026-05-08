¿Quiere un tatuaje de calidad? Expotatuajes tendrá a los mejores 800 artistas de 15 países

Hasta este domingo en Plaza Mayor estará abierta la edición número 16 de Expotatuajes, la feria de la creatividad y el arte sobre la piel que trae a cerca de 800 tatuadores de 15 países.
Haciendo cuentas, los organizadores de este evento detallan cómo a las 15 ediciones anteriores han asistido más de 120.000 asistentes, lo que hace de esta feria una de las más importantes de América Latina, superando a Brasil. Los mismos artistas destacan a Medellín como parada obligatoria en el calendario anual de las convenciones de tatuajes.
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Alejandro Páez, director de Expotatuajes Medellín 2026, considera que esta es la expo más importante que existe en América Latina de este tipo: “tenemos shows, exhibiciones, Expoanime, que está lleno de sorpresas también, y aquí la gente verá lo máximo de la industria, la gente más relevante y muchísima diversión para todos”.