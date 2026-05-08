ATENCIÓN: Murió Germán Vargas Lleras

Este viernes falleció Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República (2014 - 2017), exdirector de Cambio Radical, exsenador, ministro de Interior y de Justicia (2010 - 2012) y ministro de Vivienda durante el Gobierno Santos (2012 - 2013). Vargas Lleras venía luchando desde hace varios años contra el cáncer y estaba siendo tratado hace varios meses por un tumor cerebral, por el cual recibió atención médica tanto en Estados Unidos como en la Fundación Santa Fe en Bogotá. Distintas figuras políticas comenzaron a reaccionar públicamente. Una de ellas fue la senadora Paloma Valencia, quien lamentó su muerte y lo calificó como “un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia”.

En los últimos meses, el estado de salud del exvicepresidente Germán Vargas Lleras había generado preocupación dentro de distintos sectores políticos del país. El dirigente se encontraba sometido a tratamientos médicos para enfrentar un tumor cerebral y permanecía alejado de la vida pública mientras avanzaba su recuperación. El estado de salud del exvicepresidente también provocó mensajes de respaldo de distintas figuras políticas. Le recomendamos leer: Germán Vargas Lleras, las veces que la muerte lo rondó El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó públicamente sus deseos de pronta recuperación y lo calificó como un “patriota superior”, mientras que el excanciller Luis Gilberto Murillo destacó su trayectoria en el servicio público y pidió respeto y solidaridad frente a su situación médica. Aunque Vargas Lleras permaneció varios meses fuera de las primeras planas, recientemente había reaparecido en un video invitando a votar por las listas de su partido en las elecciones legislativas.

Sin embargo, pese a este esfuerzo, su colectividad, Cambio Radical, fue la que más curules perdió frente a 2022: pasó de tener una bancada de 11 senadores a solo seis en 2026. Conozca: Petro lamenta muerte de Vargas Lleras: “se comportó como un gladiador”, y otras reacciones de políticos

¿Qué dijo Cambio Radial sobre la Muerte de Germán Vargas Lleras?

A través de un comunicado, Cambio Radical lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras y lo describió como su “líder natural”, además de destacar su papel como una de las voces “más firmes y determinantes” de la política colombiana.

El partido aseguró que su visión de país, su disciplina y su trabajo por las regiones marcaron la historia del partido y de toda una generación de liderazgo público. “Cambio Radical honra su legado, su trayectoria y su memoria”, señaló el movimiento político.

¿Cómo estaba la salud de Germán Vargas Lleras?

La salud del exvicepresidente Germán Vargas Lleras había sido motivo de preocupación pública desde hace varios años debido a distintos episodios médicos y tratamientos especializados que lo alejaron parcialmente de la vida política. Uno de los primeros episodios graves ocurrió en diciembre de 2015, cuando sufrió un cuadro convulsivo mientras cumplía una agenda oficial en Floridablanca, Santander. En ese momento, la Clínica Carlos Ardila Lülle informó que el episodio estaba asociado a una “lesión cerebral estructural antigua y benigna”. Lea aquí: ¿Quién fue el vicepresidente Germán Vargas Lleras? 5 claves de su vida y legado Aunque inicialmente se habló de agotamiento físico por exceso de trabajo, posteriormente los médicos confirmaron que se trató de una convulsión. Tras permanecer bajo observación, Vargas Lleras fue trasladado a Bogotá para continuar chequeos médicos en la Fundación Santa Fe. Desde entonces, el dirigente político enfrentó varios procedimientos médicos y quirúrgicos. Incluso, meses antes ya había sido intervenido quirúrgicamente en el cuello, aunque en ese momento su equipo aseguró que no se trataba de una situación de gravedad.

Germán Vargas Lleras murió a los 63 años. FOTO: Colprensa

Para entonces, fuentes cercanas a Cambio Radical confirmaban que el exvicepresidente se encontraba enfrentando tratamientos contra un tumor cerebral y que incluso había viajado a Estados Unidos para someterse a procedimientos médicos especializados.

¿Quién era Germán Vargas Lleras?

Germán Vargas Lleras fue uno de los dirigentes políticos más influyentes de las últimas décadas en Colombia. Abogado de la Universidad del Rosario y con estudios de posgrado en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera política a los 19 años como concejal de Bojacá, Cundinamarca, bajo las banderas del Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán.

Posteriormente, llegó al Concejo de Bogotá y en 1994 dio el salto al Senado de la República, corporación en la que permaneció durante cuatro periodos consecutivos. Durante su paso por el Congreso, se desempeñó como presidente del Senado entre 2003 y 2004 y se convirtió en una de las voces más visibles de la política nacional. En el gobierno de Juan Manuel Santos ocupó cargos clave como ministro del Interior y de Justicia y, posteriormente, ministro de Vivienda, donde lideró el programa de las 100.000 viviendas gratuitas. Más tarde fue elegido vicepresidente de Colombia entre 2014 y 2017, etapa en la que estuvo al frente de importantes proyectos de infraestructura y obras estratégicas del país. Vargas Lleras también fue candidato presidencial y líder de Cambio Radical. A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos como la Cruz de Boyacá y la Orden de la Democracia Simón Bolívar, consolidándose como una de las figuras más representativas de la política colombiana contemporánea. Reviva también la entrevista de Germán Vargas Lleras con EL COLOMBIANO hace unos meses:

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