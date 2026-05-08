Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | “Con razón está arruinado”: la vez que Germán Vargas Lleras le hizo broma a Petro al enterarse de que tiene seis hijos

Las redes sociales reviven uno de los momentos más virales de Germán Vargas Lleras tras conocerse la muerte del dirigente político colombiano.

  • Videos y momentos de archivo de Germán Vargas Lleras comenzaron a circular nuevamente en redes sociales luego de confirmarse la muerte del exvicepresidente colombiano. FOTO: Camilo Suárez, redes sociales.
    Videos y momentos de archivo de Germán Vargas Lleras comenzaron a circular nuevamente en redes sociales luego de confirmarse la muerte del exvicepresidente colombiano. FOTO: Camilo Suárez, redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
08 de mayo de 2026
bookmark

Tras conocerse la muerte de Germán Vargas Lleras este 8 de mayo, en redes sociales comenzaron a circular videos y recuerdos que muestran algunas de las facetas más comentadas del dirigente político, entre su sentido del humor durante debates públicos y campañas electorales.

Uno de los clips que volvió a viralizarse corresponde a un intercambio con Gustavo Petro, en el que Vargas Lleras bromeó sobre la cantidad de hijos del hoy mandatario.

En la grabación, mientras hablaban sobre firmas y acompañantes en un evento político, Petro respondió que tenía seis hijos, a lo que Vargas Lleras reaccionó entre risas: “¡Seis! Con razón está arruinado”.

El video volvió a compartirse ampliamente luego de confirmarse el fallecimiento del exvicepresidente este viernes.

Lea aquí: ATENCIÓN: Murió Germán Vargas Lleras

Vargas Lleras murió tras varios años enfrentando problemas de salud relacionados con un cáncer y un tumor cerebral, tratamiento que recibió tanto en Estados Unidos como en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

La muerte del exdirector de Cambio Radical generó reacciones de distintos sectores políticos. Una de las voces que se pronunció fue la senadora Paloma Valencia, quien lo describió como “un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia”.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos