Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Con una “malla humana”, vecinos rescataron a niño de 2 años que cayó desde una terraza en Suba

La comunidad estuvo alerta al ver al menor aferrado a una de las estructuras de la vivienda. La policía dio un parte sobre su estado de salud.

  • El menor de dos años fue trasladado a un centro de salud tras lo ocurrido. Foto: captura video @ColombiaOscura
    El menor de dos años fue trasladado a un centro de salud tras lo ocurrido. Foto: captura video @ColombiaOscura
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

08 de mayo de 2026
bookmark

Habitantes del barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, Bogotá, protagonizaron un rescate heroico que evitó una tragedia luego de que un menor de apenas dos años quedó suspendido en una vivienda de cuatro pisos.

Todo comenzó en la noche del jueves, 7 de mayo, cuando varias personas divisaron al pequeño colgando de la fachada del inmueble, intentando sostenerse con sus brazos.

Lea también: Niña de 6 años pidiendo auxilio y comida fue rescatada en un apartamento en Bogotá

Testigos le relataron a medios locales que, mientras el niño permanecía aferrado a la estructura, los vecinos empezaron a gritar y a golpear la puerta de la vivienda para alertar a los ocupantes, pero nadie respondió inicialmente.

Ante ese riesgo inminente, la comunidad se organizó de forma instintiva: consiguieron cobijas, chaquetas y sábanas para improvisar una especie de malla humana debajo de la vivienda.

Luego de varios segundos de tensión en los que el menor perdió fuerza —quedando sujeto únicamente de su brazo izquierdo—, se precipitó al vacío impactando inicialmente de cabeza. Afortunadamente, la red improvisada logró amortiguar el golpe, evitando que el niño chocara directamente contra el pavimento.

¿Cómo se encuentra el menor rescatado por vecinos en Suba?

Una vez efectuado el rescate, el menor fue trasladado a un centro médico. Allí, según le confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá a Blu Radio, el niño sobrevivió y está fuera de peligro, con raspaduras y golpes leves causados por el roce con la fachada de la vivienda en la caída.

Debido a la gravedad de los hechos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar si hubo negligencia o falta de cuidado por parte de los responsables del menor.

La madre ha explicado a medios capitalinos que el hecho ocurrió mientras ella se encontraba en el baño, pues habría sido ahí cuando el menor logró abrir la puerta que conduce a la terraza desesperado por no ver a su progenitora.

Siga leyendo | Rescataron a bebé de 11 meses encerrado en un carro mientras sus padres compraban licor en Bogotá: “Estaba solo y llorando”

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el rescate del niño que cayó desde una terraza?
El caso ocurrió en el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, durante la noche del 7 de mayo.
¿Cómo salvaron al niño que cayó en Suba?
Los vecinos improvisaron una “malla humana” con cobijas, sábanas y chaquetas para amortiguar la caída del menor desde un cuarto piso.
¿Cómo está el niño rescatado en Bogotá?
La Policía Metropolitana confirmó que el menor sobrevivió y sufrió heridas leves y raspaduras tras el accidente.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos