Asesinaron desde una moto de alta gama a un ganadero, amigo del Zar de las Esmeraldas, en Envigado

Un ganadero fue asesinado en el barrio Alcalá, de Envigado, Antioquia, luego de que se bajara de su camioneta. Según testigos, los homicidas se movilizaban en una moto de alta gama, y luego de balear a esta persona, escaparon por las vías de este municipio del sur del Valle de Aburrá.
Los hechos ocurrieron sobre las 12:30 del día en la calle 37 sur con la carrera 45B, luego de que los victimarios, quienes se movilizarían en una moto marca Ducati, le dispararon al hombre que se había acabado de bajar del vehículo.