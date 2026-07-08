Addi consigue US$86 millones en gran ronda de inversión y rompe sequía desde Rappi

Addi acaba de marcar un antes y un después en la actualidad del ecosistema tecnológico colombiano. La fintech de “compre ahora, pague después” cerró una ronda de financiación Serie D (etapa de financiamiento avanzada) por US$86 millones, una de las mayores inyecciones de capital que ha recibido una compañía tecnológica en el país en los últimos años. El hito no pasó desapercibido en el mundo del venture capital (forma de financiamiento privado). Por ejemplo, Arnaud Thevenet, socio de Zenani Capital, destacó que Addi se convirtió en la primera startup colombiana en levantar una Serie D desde que lo hizo Rappi. En las primeras versiones que circularon del anuncio se hablaba de US$85 millones, pero la cifra oficial confirmada por la compañía fue de US$86 millones. Lea aquí: Pilas: Addi también advierte sobre posible filtración de datos de sus usuarios tras ciberataque

¿Quiénes están detrás de la millonaria inversión en Addi?

La ronda reúne un combo de inversionistas que combina capital local, brasileño, asiático y de venture capital histórico. La operación fue liderada por Citius, fondo que es accionista de Addi desde 2020. Según contó el cofundador y CEO, Santiago Suárez, en entrevista con Portafolio, fue el propio fondo el que se acercó a la compañía con una oferta preventiva para ampliar su participación. Con esta ronda, Citius entra a la junta directiva de la fintech. El banco brasileño BTG Pactual coliderró la operación, se trata de su primera inversión de capital de crecimiento en tecnología en Colombia y el primer despliegue del fondo de “growth” de sus socios en tres años. En contexto: Las 10 empresas de Colombia que más inversión recibieron en 2025, según KPMG También participaron GIC, el fondo soberano de Singapur, y Monashees, inversionista de Addi desde su primera ronda. Para Thevenet, la presencia de Monashees. ligado al ecosistema brasileño; y de GIC, capital asiático apostándole otra vez a América Latina, es una señal de que algo más grande se está moviendo del lado de Brasil.

¿En qué va a gastar Addi los US$86 millones?

Aquí viene lo interesante de esta inversión, ya que el dinero no se usará para prestar. Suárez explicó que el capital fresco se destinará para acelerar el crecimiento por dos vías: ser más agresivos en mercadeo y adquisición de clientes, e invertir en tecnología y en su hoja de ruta de inteligencia artificial. Esa apuesta por la IA, según el CEO, multiplica el alcance del capital. Una ronda de este tamaño habría equivalido a entre US$200 y US$300 millones hace apenas tres años, por el impacto que la inteligencia artificial tiene hoy sobre los equipos de ingeniería y producto. De hecho, la planta de personal se mantendrá estable en cerca de 490 personas, así la compañía espere más que duplicar sus volúmenes e ingresos. Entre 2023 y finales de 2025, los ingresos de Addi escalaron 17 veces mientras los costos de planta crecieron apenas dos veces.

Los números que respaldan la confianza de los inversionistas

Addi hoy sirve a 5,5 millones de clientes y a 76.000 comercios aliados, con presencia en 75.000 puntos de venta físicos repartidos en 1.034 municipios del país. Para este año, la compañía espera colocar $11 billones en crédito, más del doble de los $5,2 billones del año pasado. Si Addi fuera una tarjeta de crédito, sería ya la tercera más grande de Colombia. Su cartera vencida a 90 días está en 1,1%, muy por debajo del 3,9% que reporta en promedio el sistema bancario colombiano, un indicador clave para cualquier inversionista que evalúe el riesgo del negocio. Asimismo, la compañía acumula ocho trimestres consecutivos en terreno positivo. En 2025 reportó más de $27.000 millones de utilidad neta después de impuestos (unos US$6,5 millones), y en el primer trimestre de 2026 ya sumaba más de $25.000 millones de utilidad antes de impuestos (cerca de US$6 millones). Suárez espera más que duplicar esas utilidades este año.

En su balance histórico, Addi, fundada en 2018 por Suárez junto a Daniel Vallejo y Elmer Ortega, ha conseguido más de US$680 millones en compromisos de deuda con Goldman Sachs, BBVA, Citigroup y JP Morgan, y más de US$140 millones en capital de inversionistas como Andreessen Horowitz, GIC y Union Square Ventures. En abril de 2026, además, cerró una línea estructurada de US$150 millones (US$130 millones de JP Morgan y US$20 millones de Fasanara Capital), el primer financiamiento tipo “warehouse” que JP Morgan estructura para una empresa colombiana en más de cinco décadas de presencia en el país. Le puede interesar: Seis empresas colombianas están en la élite del mundo del emprendimiento, según Endeavor

De prestamista digital a entidad financiera regulada