15 exmandatarios firmaron carta contra Gustavo Petro tras desconocer a De la Esprilla como presidente electo: “Es legítimo”

Este miércoles 8 de julio se conoció que 14 expresidentes y un exgobernador de América Latina y España firmaron una severa declaración diplomática para frenar el intento del mandatario colombiano, Gustavo Petro, de desconocer la legitimidad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, tras los comicios presidenciales del pasado domingo 21 de junio. Le puede interesar: Empiezan a llover propuestas: Abelardo recibió 18 proyectos en su primer empalme regional, ¿todos se pueden cumplir? La reacción internacional surge tras las polémicas declaraciones de Petro y del senador Iván Cepeda, derrotado en las urnas, quienes llamaron a la desobediencia civil y optaron por vetar al nuevo mandatario de cara al relevo constitucional del próximo 7 de agosto. A través del Grupo Libertad y Democracia, los exmandatarios calificaron esta estrategia gubernamental como una afrenta directa al principio de alternancia democrática y un quiebre de las reglas del Estado de derecho.

Gustavo Petro aseguró recientemente que desconoce a Abelardo como presidente de Colombia. FOTO: Colprensa y Presidencia

“Los expresidentes y miembros del Grupo Libertad y Democracia, comprometidos con la democracia, el Estado de derecho y las libertades en América Latina y el Caribe, rechazamos categóricamente las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda mediante las cuales desconocen la legitimidad del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella”, señaló la carta conjunta.

La blindada victoria de las urnas y un llamado al orden constitucional

El manifiesto fundamenta su reclamo en la contundencia matemática e institucional de la jornada electoral. De la Espriella consolidó su triunfo en la segunda vuelta frente a más de 26 millones de votantes, alcanzando una ventaja superior a los 250.000 sufragios, resultado oficialmente ratificado por los escrutinios de la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los firmantes advirtieron que las acusaciones de fraude propagadas de manera unilateral por el oficialismo en plataformas digitales carecen de validez jurídica. Recordaron que el único camino institucional para impugnar una elección en la legislación colombiana es la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado bajo el estricto cumplimiento del debido proceso, un estándar que no se sustituye con narrativas en redes sociales.

“Las acusaciones de fraude difundidas en redes sociales no constituyen prueba judicial ni sustituyen el único mecanismo legítimo para controvertir una elección en Colombia: la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, a través del debido proceso”, señalaron los exmandatarios. La carta calificó como una contradicción grave el hecho de que un gobierno elegido bajo las mismas reglas y el mismo sistema electoral que hoy cuestiona pretenda vetar anticipadamente a su sucesor legítimo. De acuerdo con el bloque iberoamericano, la convocatoria oficial a la desobediencia civil frente a un resultado certificado desborda el derecho fundamental al disenso político y se convierte en una vía extrainstitucional peligrosa para deslegitimar la soberanía del pueblo.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, recibiendo las actas de los ganadores de las elecciones 2026. FOTO: CNE

El documento exhorta formalmente a Gustavo Petro a limitar sus acciones al marco de las competencias de la Constitución hasta el último día de su mandato, el 7 de agosto, absteniéndose de instrumentalizar la investidura presidencial para infundir desconfianza general sobre la próxima administración. Asimismo, pidieron a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales evaluar la realidad institucional colombiana guiándose exclusivamente por certificaciones oficiales del Estado.

La lista completa de los firmantes