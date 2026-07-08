15 exmandatarios firmaron carta contra Gustavo Petro tras desconocer a De la Esprilla como presidente electo: “Es legítimo”

Este miércoles 8 de julio se conoció que 14 expresidentes y un exgobernador de América Latina y España firmaron una severa declaración diplomática para frenar el intento del mandatario colombiano, Gustavo Petro, de desconocer la legitimidad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, tras los comicios presidenciales del pasado domingo 21 de junio.
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La reacción internacional surge tras las polémicas declaraciones de Petro y del senador Iván Cepeda, derrotado en las urnas, quienes llamaron a la desobediencia civil y optaron por vetar al nuevo mandatario de cara al relevo constitucional del próximo 7 de agosto.
A través del Grupo Libertad y Democracia, los exmandatarios calificaron esta estrategia gubernamental como una afrenta directa al principio de alternancia democrática y un quiebre de las reglas del Estado de derecho.