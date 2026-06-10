¿Quedarán libres los únicos capturados por el crimen de Sara Millerey? La investigación enfrenta un momento decisivo

El proceso judicial por el asesinato de Sara Millerey González Borja atraviesa uno de sus momentos más delicados. Esta semana no se llevó a cabo la audiencia prevista para el martes 9 de junio, considerada fundamental para el avance de la investigación. Deberá ser reprogramada.
El aplazamiento ocurre en un momento en que la defensa de los capturados podría hacer valer los términos procesales para solicitar su libertad, que según la ley 906 de 2004, la detención preventiva no podrá exceder de un año. Pasado ese tiempo, si no hay una sentencia, la persona tiene derecho a solicitar la libertad provisional.
Los capturados, en este sentido, ya han cumplido el año de detención preventiva. Uno fue capturado en abril, y el otro a finales de mayo del año pasado. Ante esto, la Fiscalía solicitará la extensión de la medida de aseguramiento para evitar que los procesados recuperen la libertad antes de que exista una decisión de fondo.
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Que la audiencia no se haya realizado no implica automáticamente que los investigados queden libres, pero sí aumenta la presión sobre los tiempos de la justicia en uno de los casos que más conmocionó a Antioquia este año.