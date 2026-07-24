Hasta la espada de Bolívar ya salió en trasteo de Petro en Palacio

Dicen que hay tres cosas inevitables en una casa: pagar las cuentas, hacer aseo y enfrentar un trasteo. No importa si la mudanza llega después de un divorcio, porque la familia creció, porque se terminó el arriendo o simplemente porque es hora de cambiar de techo.

Siempre hay cajas apiladas como edificios, cuadros que nadie recuerda cuándo colgaron, objetos que reaparecen después de años y esa sensación de que desmontar un hogar resulta mucho más difícil que habitarlo.

La Casa de Nariño no escapa a esa regla por estos días antes del cambio de inquilino en la Casa de Nariño desde el 7 de agosto, Abelardo De la Espriella. Solo que aquí las cajas guardan los cuatro años de gobierno del presidente Gustavo Petro, los cuadros tienen mensajes políticos y los objetos que salen por las puertas del Palacio hicieron parte de la historia reciente del país. El trasteo ya empezó y ha dado de qué hablar.

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Aunque todo indica que la posesión será en el Cauca y que la sede principal del nuevo mandatario será en Barranquilla, la Casa de Nariño en Bogotá tiene que entregarse como la recibieron. Se conocieron imágenes del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, cuya salida quedó registrada porque fue de los primeros que sacó todas sus cosas.

Entre las pertenencias que retiró estaba Se pacta y se cumple, un óleo sobre vidrio que recrea la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Virgilio Barco y el M-19 en 1990, con las figuras del entonces presidente Barco y del excomandante Carlos Pizarro, asesinado en un avión el 26 de abril de ese año mientras era candidato presidencial.

La pintura, según explicó el propio Patiño, fue realizada por una de sus hijas y hacía parte de sus bienes personales. No era patrimonio del Estado, sino uno de esos objetos que convierten una oficina en un espacio propio y que inevitablemente terminan volviendo a su casa al momento de partir.

Con él comenzaron a vaciarse también otros despachos. Las otras imágenes que llamaron la atención fueron las de funcionarios retirando retratos del presidente Gustavo Petro, algunos incluso autografiados por el mandatario como recuerdo para quienes hicieron parte de su administración. Uno de esos casos es el de Jaime Dussan, presidente de Colpensiones.

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Vale mencionar que los retratos del presidente Petro se encontraban ubicados en cada una de las dependencias de la Presidencia, debido a que fue un regalo del mandatario saliente a sus funcionarios. En la Casa de Nariño operan dependencias de la Presidencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Entre las oficinas que deben desocuparse están el Despacho del Presidente de la República, la Secretaría General del DAPRE, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la Jefatura de Despacho Presidencial, la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, y las consejerías.