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Hasta la espada de Bolívar ya salió en trasteo de Petro en Palacio

La pieza histórica volvió a la Quinta del Libertador. A pocos días de dejar el poder presidencial, y el “palacio frío”, Petro regaló hasta retratos firmados a funcionarios.

  • El presidente Gustavo Petro junto a la espada de Simón Bolívar, en el regreso de este objeto histórico a la Quinta del Libertador, en el centro de Bogotá. Foto: Presidencia
    El presidente Gustavo Petro junto a la espada de Simón Bolívar, en el regreso de este objeto histórico a la Quinta del Libertador, en el centro de Bogotá. Foto: Presidencia
  • La espada de Bolívar siendo traslada al interior de la Casa de Nariño. Foto: Presidencia
    La espada de Bolívar siendo traslada al interior de la Casa de Nariño. Foto: Presidencia
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 2 horas
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Dicen que hay tres cosas inevitables en una casa: pagar las cuentas, hacer aseo y enfrentar un trasteo. No importa si la mudanza llega después de un divorcio, porque la familia creció, porque se terminó el arriendo o simplemente porque es hora de cambiar de techo.

Siempre hay cajas apiladas como edificios, cuadros que nadie recuerda cuándo colgaron, objetos que reaparecen después de años y esa sensación de que desmontar un hogar resulta mucho más difícil que habitarlo.

La Casa de Nariño no escapa a esa regla por estos días antes del cambio de inquilino en la Casa de Nariño desde el 7 de agosto, Abelardo De la Espriella. Solo que aquí las cajas guardan los cuatro años de gobierno del presidente Gustavo Petro, los cuadros tienen mensajes políticos y los objetos que salen por las puertas del Palacio hicieron parte de la historia reciente del país. El trasteo ya empezó y ha dado de qué hablar.

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Aunque todo indica que la posesión será en el Cauca y que la sede principal del nuevo mandatario será en Barranquilla, la Casa de Nariño en Bogotá tiene que entregarse como la recibieron. Se conocieron imágenes del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, cuya salida quedó registrada porque fue de los primeros que sacó todas sus cosas.

Entre las pertenencias que retiró estaba Se pacta y se cumple, un óleo sobre vidrio que recrea la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Virgilio Barco y el M-19 en 1990, con las figuras del entonces presidente Barco y del excomandante Carlos Pizarro, asesinado en un avión el 26 de abril de ese año mientras era candidato presidencial.

La pintura, según explicó el propio Patiño, fue realizada por una de sus hijas y hacía parte de sus bienes personales. No era patrimonio del Estado, sino uno de esos objetos que convierten una oficina en un espacio propio y que inevitablemente terminan volviendo a su casa al momento de partir.

Con él comenzaron a vaciarse también otros despachos. Las otras imágenes que llamaron la atención fueron las de funcionarios retirando retratos del presidente Gustavo Petro, algunos incluso autografiados por el mandatario como recuerdo para quienes hicieron parte de su administración. Uno de esos casos es el de Jaime Dussan, presidente de Colpensiones.

Conozca: De la Espriella y su posesión en el Cauca: estos son los desafíos y costos de meterse a la “boca del lobo”

Vale mencionar que los retratos del presidente Petro se encontraban ubicados en cada una de las dependencias de la Presidencia, debido a que fue un regalo del mandatario saliente a sus funcionarios. En la Casa de Nariño operan dependencias de la Presidencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Entre las oficinas que deben desocuparse están el Despacho del Presidente de la República, la Secretaría General del DAPRE, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la Jefatura de Despacho Presidencial, la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, y las consejerías.

La espada de Bolívar siendo traslada al interior de la Casa de Nariño. Foto: Presidencia
La espada de Bolívar siendo traslada al interior de la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

El trasteo de la espada

Los cuadros que durante cuatro años ocuparon las paredes de la Casa de Nariño ahora empiezan a buscar un nuevo destino. Pero si hay un objeto que resume el paso de Petro por la Presidencia es, sin duda, la espada de Simón Bolívar.

El arma que protagonizó uno de los momentos más recordados de la posesión presidencial de 2022 —cuando Petro insistió en que estuviera presente durante la ceremonia— también emprenderá su propio viaje de regreso.

Ayer ese elemento, en una urna de cristal y cargado por soldados de la Guardia Presidencial, recorrió la carrera séptima hasta la Casa Museo Quinta de Bolívar, donde permanecerá nuevamente en exhibición.

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La devolución tampoco fue un simple traslado logístico. El propio presidente encabezó el recorrido, bautizado como el “Paso de vencedores”, que partió desde el monumento Policarpa Salavarrieta y recorrió cerca de 800 metros hasta la Quinta de Bolívar.

La fecha coincide con el aniversario del nacimiento del Libertador, ocurrido el 24 de julio de 1783 en Caracas, un detalle que convierte el acto en otro de los gestos cargados de simbolismo con los que Petro busca cerrar su mandato. No es un símbolo cualquiera.

La espada acompañó algunos de los momentos políticos más importantes de estos cuatro años. Fue protagonista desde el primer día de gobierno y volvió a escena el primero de mayo de 2025, cuando el mandatario la empuñó en la Plaza de Bolívar durante un acto en defensa de su reforma laboral.

Durante su último discurso, el pasado 20 de julio, Petro había anticipado que devolvería el arma histórica y aseguró que “no se puede enfundar hasta que haya justicia en Colombia”.

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Sin embargo, a pocos minutos de iniciar el traslado, Petro en X dejó un mensaje muy a su estilo: “Sale la espada de Bolívar de la Casa de Nariño. Espero que el pueblo bogotano la cuide. La espada sale hacia la Quinta de Bolívar en ostracismo. El 7 de agosto termina la independencia nacional de Colombia. La espada de Bolívar volverá a brillar cuando conquistemos la segunda independencia nacional”.

La sala de ‘Gabo’

Mientras unos objetos salen, otros permanecerán como parte del legado material del cuatrienio. Este es el caso de la sala Gabriel García Márquez, un espacio dedicado al Nobel colombiano que aún no se sabe si seguirá abierto, aunque con el origen costeño de De la Espriella podría ser que sí.

Está ubicada en la primera planta de Palacio, en un espacio contiguo a la Plaza de Armas. Cuenta con un área de 52 metros cuadrados. Su diseño interior fue desarrollado durante cuatro meses por el estudio Tangrama, bajo el liderazgo del arquitecto José Roberto Bermúdez.

El contenido del espacio fue estructurado bajo la curaduría de la Biblioteca Nacional de Colombia y el historiador Nicolás Pernett.

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La exhibición alberga una rica colección literaria y gráfica que incluye veinte ediciones distintas de Cien años de Soledad, facsímiles de artículos de El Espectador, copias del primer número de la revista Alternativa y un retrato del Nobel pintado por Carlos Jacanamijoy, complementado con una experiencia sonora a través de puntos de audio que reproducen fragmentos leídos por el propio autor.

Todo esto ocurre mientras el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante avanza en medio de tensiones políticas y diferencias públicas.

Hay que recordar que ese mismo gobierno ya anunció que reducirá buena parte de la estructura administrativa que hoy funciona dentro de la Casa de Nariño. De la Espriella confirmó que eliminará varias consejerías presidenciales y agencias adscritas a la Presidencia, una reorganización con la que busca evitar la duplicidad de funciones, suprimir 229 cargos y generar un ahorro cercano, según dijo, a los $10.000 millones anuales.

El electo jefe de Estado ha explicado que esos recursos serán redireccionados a programas para la ciudadanía. La reestructuración implica, además, redistribuir varias funciones que hoy se ejercen desde el Palacio. La Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.

Preguntas y respuestas

¿Por qué el trasteo de la Casa de Nariño tiene un valor simbólico más allá del cambio de gobierno?
Porque representa el cierre de la administración de Gustavo Petro y el retiro de objetos personales, políticos e institucionales que marcaron sus cuatro años de mandato.
¿Qué ocurrió con la espada de Simón Bolívar al finalizar el gobierno de Gustavo Petro?
Fue trasladada desde la Casa de Nariño hasta la Casa Museo Quinta de Bolívar, en un recorrido encabezado por el presidente Petro, para volver a quedar en exhibición pública.
¿Qué cambios administrativos anunció Abelardo De la Espriella para la Presidencia?
Anunció la eliminación de varias consejerías y agencias adscritas a la Presidencia, la supresión de 229 cargos y un ahorro estimado de $10.000 millones anuales.
¿Qué objeto personal retiró Otty Patiño de su despacho y por qué pudo hacerlo?
Retiró el óleo sobre vidrio Se pacta y se cumple, que recrea la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Virgilio Barco y el M-19, porque era una obra de su propiedad realizada por una de sus hijas y no hacía parte del patrimonio del Estado.
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