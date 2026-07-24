“Tú serás el dirigente”: los versos que Rafael Escalona le dedicó hace 25 años a Abelardo de la Espriella

Hay historias que el tiempo convierte en anécdotas y otras que, con los años, parecen adquirir un significado distinto. Una de ellas fue reconstruida por el diario El Pilón, que recopiló los recuerdos de quienes participaron en una parranda vallenata en París, el 4 de julio de 2001. Aquella noche, Rafael Escalona improvisó unos versos dedicados a un joven abogado llamado Abelardo de la Espriella.

“Tú serás el dirigente de macondiana nación, gobernando pa’ tu gente con justicia y con razón”. Esa estrofa, escrita e improvisada por Rafael Escalona hace un cuarto de siglo, ha vuelto a circular luego de que Abelardo de la Espriella llegara a la Presidencia de Colombia.

Entérese: Otra colombiana brillará en Hollywood: Karol G tendrá una estrella en el Paseo de la Fama

Lo que parece una especie de “presagio” ocurrió en una noche de verano en París, en ese momento, De la Espriella apenas comenzaba a abrirse camino como abogado y estaba ligado al vallenato como gerente de Valdupari Music, la editora musical de Iván Villazón.

La anécdota, reconstruida por el diario El Pilón a partir de testimonios y documentos de la época, se remonta al 4 de julio de 2001, cuando Escalona viajó a la capital francesa para participar en la conferencia “Gabriel García Márquez, Escalona y el vallenato”, organizada por el diplomático Clemente Arturo Quintero Castro y la Embajada de Colombia en Francia.

Rafael Escalona llegó acompañado por Iván Villazón, el rey vallenato Saúl Lallemand y su agrupación para ofrecer una conferencia y dos conciertos. El grupo lo completaban Leo Salcedo, Augusto Guerra, Beto Toncel, Nicolás Pertuz, Ítalo Todaro, Edgar Morillo, Braulio Tilano, Alexander Jiménez y precisamente Abelardo de la Espriella.

Le puede interesar: 100 años de Rafael Escalona, así serán las celebraciones que buscan fortalecer su legado

Cuando terminó el encuentro, la delegación salió a caminar por los Campos Elíseos. Cerca del Arco del Triunfo, la conversación dio paso a una parranda improvisada. Hubo acordeón, guitarra, canciones y un ambiente que, según recuerdan quienes estuvieron ahí, se prolongó hasta altas horas de la noche.

En medio de esa reunión, Abelardo de la Espriella interpretó “Nació mi poesía”, del compositor Fernando Dangond Castro. Fue entonces cuando Escalona pidió al guitarrista Leo Salcedo que acompañara con la melodía de “La casa en el aire” y comenzó a cantar unos versos dedicados exclusivamente a De la Espriella y decían así:

I

Abelardo De La Espriella

quiero que tengas presente,

brillarás como una estrella

en tu patria para siempre.

II

Serás un buen abogado,

brillante profesional,

en tribunales y estrados

tus ideas triunfarán.