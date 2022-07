No importa que el Parque Lleras esté convertido en un pantanal por las obras públicas que cambian andenes y vías, en la noche parece una plaza de pueblo en día festivo: ni la lluvia espanta a los visitantes que buscan sexo entre las mujeres que viven de la prostitución; aunque parece un negocio orgánico, detrás hay proxenetismo. Los negocios irregulares en Medellín suelen estar cooptados por las bandas criminales: desde el microtráfico, pasando por la piratería de películas hasta la prostitución. Las mujeres que han acudido por ayuda a organizaciones feministas h an contado que son obligadas a entregar hasta el 50 por ciento de las ganancias , sin contar que son sometidas a vejámenes por sus proxenetas.

Hay datos de todo tipo, todos muy estudiados, tozudos, algunos ociosos . Pero no se sabe cuántas mujeres ejercen la prostitución en Medellín , ni si hay redes criminales de trata de personas —si no hay redes tampoco hay capturas—; nadie ha censado los estudios webcam donde mujeres modelan para el divertimento de hombres que se masturban en cualquier parte del mundo, ni se sabe cuántos extranjeros llegan a filmar porno que luego publican bajo etiquetas como colombiana, paisa, latina. ¿A quién le importan estas mujeres?

***

Es una noche de jueves. Mujeres maduras y algunas evidentemente menores de edad recorren las esquinas del Lleras. Dicen que la oferta ha crecido porque los turistas pagan en dólares y eso ha llevado al movimiento de millones de pesos. “He salido hasta con dos millones y medio de acá en una noche”, dice Luisa, de 20 años. Otra mujer cuenta por entrevista telefónica que el negocio funciona para todos: “Tengo un cliente y primero lo llevo a algún bar cercano, o a una discoteca, el administrador me da propina por llevarle a ese extranjero a que gaste dinero con ellos. Así todos ganan”.

Luisa lleva un año ejerciendo el trabajo sexual en el Parque Lleras y, a esta altura, conoce bien la mecánica del “negocio”. El sector ya está dividido por plazas: los precios más bajos se cobran en la calle 10, a donde llegan mujeres trans, indígenas y quienes están dispuestas a “hacer de todo”. La tarifa no supera los 200.000 pesos. Quienes están en las vías del Lleras cobran entre 300.000 y 400.000 pesos, porque las que más reciben son las que trabajan al interior de los bares, con montos superiores a los 600.000 pesos.

“La que se deje pillar acá cobrando 150.000 pesos la castigan: es muy poco y acá hay mucha plata”, dice Luisa, pero queda en el aire la expresión “las castigan”. La mayoría de mujeres niega de tajo que detrás esté un padrote o una matrona, es decir, un proxeneta. Pero Daniela, una migrante de 21 años, afirma que allí “los muchachos” aparecen cuando hay desórdenes o bajas en las tarifas. “Le cobran comisión a la que hace bochinche o empieza a cobrar barato. Eso daña la plaza”.

Daniela y Luisa primero fueron modelos webcam, luego llegaron al Parque Lleras. Daniela lo hizo en Bogotá, cuando recién había llegado a Colombia desde Venezuela. Aunque le dijeron que el “modelaje webcam” era una mina de oro, los dueños de los estudios no le pagaban puntualmente y, al final, la robaron. Luisa dice que está en la calle porque no aguantó los “fetiches” de los clientes: “Aunque siempre le saqué plata, me cansé de tanto fetiche. Los hombres pedían de todo. Imagínese usted tener que hacer del cuerpo frente a una cámara para que le suban los tokens y así cogerse un dólar. Hasta me tocó fingir que estaba pariendo. No pude más”.

Luisa empezó como modelo webcam a los 17 años, porque un hombre que conocía tenía un estudio. Dice que ahora está mejor en la calle, porque no le toca someterse a los fetiches: “Acá es cuando yo quiera, al precio que quiera y lo que yo quiera hacer”. Hay un patrón: cada una defiende su manera de trabajo sexual; sin embargo, detrás siempre está el que protege: en la calle son los policías o los proxenetas, y en los estudios el hombre —por lo general— que cuida las transmisiones y vigila que los pagos virtuales no sean falsos.

Por ejemplo, en el Parque Lleras, cuando un cliente no quiere pagar, Daniela y Luisa buscan a los policías y ellos dirimen. Dice Daniela: “Una le comenta al policía que el cliente no quiere pagar. Ambos le ofrecemos plata. Como nosotras somos las que seguimos acá, ellos nos defienden y del pago sacan su parte”.

Pero mientras los policías vigilan el pago —lo muerden—, hay eslabones que prefieren ignorar. En algunas discotecas se ve a mujeres jóvenes que lucen como menores de edad, acompañan a extranjeros hasta altas horas de la noche. Les llaman damas de compañía. Dicen que no hay relaciones sexuales, pero ganan hasta 400.000 pesos por dos horas. Al interior de un bar, en medio de música a alto volumen y poca iluminación, se escucha esta conversación:

“¿La tiene menor de edad?”, pregunta un hombre. “No. Aquí solo tenemos de 18 para arriba”, contesta una de las trabajadoras sexuales. “Pero, venga, es que la necesito menor de edad, ¿seguro no hay?”, insiste el hombre. En segundos, la mujer saca del baño a una jovencita, le da la vuelta y la presenta: “Nuevecita. Toca con cautela”.

En los hoteles, que dejan la pieza hasta en 90.000 pesos por una hora, piden la cédula, así que es imposible entrar con una menor de edad. Pero en El Poblado prolifera el arriendo de apartamentos, muchos por la aplicación “Airbnb”. En esos apartamentos, dice Luisa, no exigen nada.

“Pasa de todo. Para allá se las llevan”. Y como todo en esta ciudad de la industria, del emprendimiento: hay niveles. En los sectores de Manila y Provenza, la prostitución es más discreta. “Las mujeres vienen más recatadas, como muchachas corrientes, porque la vigilancia privada y la policía las mantienen a raya”, cuenta un vendedor. Aunque más de uno se ha encontrado con escenas en los baños de restaurantes o discotecas, donde los hombres pagan por sexo rápido.