Por lo menos 25 muertos dejó colapso en mina de oro en Tanzania

Una mina de oro se derrumbó en Tanzania y sepultó al menos a 25 personas, anunció el jueves la presidenta del país, Samia Suluhu Hassan, mientras continúa las operaciones de rescate.

El accidente ocurrió el lunes cuando se realizaba mantenimiento en la mina de oro Nyandolwa, en la región noroccidental de Shinyanga, a unos 200 kilómetros al norte de la capital, Dodoma.

En un comunicado publicado en X, Hassan dijo que “25 de nuestros compatriotas que trabajaban en la mina quedaron enterrados bajo los escombros”