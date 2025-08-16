x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Atentos: reabrirán con restricciones tramo vial en Sinifaná

De momento, el paso será exclusivo para vehículos livianos y autobuses.

  • Este problema en las vías del departamento ha ocasionado malestar en viajeros y habitantes de la zona. Foto: EL COLOMBIANO
    Este problema en las vías del departamento ha ocasionado malestar en viajeros y habitantes de la zona. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Desde el domingo 17 de agosto de 2025, la Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico S.A.S.) habilitará nuevamente el tránsito por el sector Sinifaná, entre los puntos de referencia PR 56+000 y PR 60+000 de la Ruta Nacional 6003, también conocida como la Troncal del Café.+

Siga leyendo: Desmantelan redes de minería ilegal que operaban en el Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño

La reapertura anticipada de este tramo, clave para la conectividad entre el suroeste antioqueño y Medellín, se da gracias al avance en las obras de infraestructura. Sin embargo, Covipacífico informó que habrá restricciones de tránsito: solo se permitirá la circulación de automóviles, vehículos comerciales y buses de pasajeros. El paso de vehículos de carga continúa prohibido por razones de seguridad y operatividad.

El tramo estará habilitado en horarios controlados. De lunes a viernes, el paso será entre las 5:00 a.m. y 5:00 p.m., y entre la 1:00 a.m. y 6:00 p.m. También se habilitarán franjas entre las 2:00 a.m. y 3:00 p.m., y de 12:00 a.m. a 5:00 p.m. Los domingos y festivos los horarios varían entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Durante los cierres temporales, se realizarán trabajos de mantenimiento como movimientos de tierra, cortes y estabilización de taludes. Covipacífico advirtió que los horarios pueden modificarse por condiciones de seguridad.

Lea aquí: Dos estudiantes de Envigado construyeron un vehículo inteligente y necesitan apoyo para llegar a la cima de la robótica en México

Se habilitaron rutas alternas para cada tipo de vehículo, incluyendo corredores como La Pintada – Bolombolo – Medellín y La Pintada – Santa Bárbara – Sopetrán, entre otros.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida