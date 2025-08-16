Desmantelan redes de minería ilegal que operaban en el Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño

Si bien en algunos municipios del Suroeste antioqueño está la puja por la formalización del título minero de Quebradona, las estructuras criminales siguen ejerciendo la minería ilegal en las corrientes del río Cauca y tropas de la Cuarta Brigada del Ejército desmantelaron una red que estaba extrayendo material, de forma irregular, de este afluente en tres municipios de esta subregión. De acuerdo con el Ejército Nacional, las tropas del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara, en conjunto con el Grupo de Policía Ambiental encontraron cinco unidades que estaban dedicadas a la explotación minera en este afluente en Valparaíso, Caramanta y La Pintada, zonas cercanas a donde se encuentra el conflicto minero.

Durante este procedimiento se incautaron cinco dragas tipo buzo, cuatro plataformas metálicas, seis motores tipo diésel, una motobomba, un cilindro de gas y algunos otros elementos que son usados por los criminales para la extracción de materiales, generando afectaciones a este afluente en materia ambiental. Entérese: Ataque con explosivos en mina de Buriticá dejó a tres vigilantes heridos Las tropas militares no lograron capturar a quienes estarían implicados en esta explotación ilegal, puesto que apenas se percataron de su presencia, escaparon del lugar, aunque ya se tendría información de quienes estarían detrás de este delito de tipo ambiental. Pero este no fue el único procedimiento que hicieron los militares contra la minería ilegal en Antioquia. En la vereda La Cuesta, zona rural del municipio de Barbosa, los uniformados capturaron a cuatro personas que estaban extrayendo oro irregularmente de la corriente del río Medellín.