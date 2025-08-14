Dos estudiantes de Envigado construyeron un vehículo inteligente y necesitan apoyo para llegar a la cima de la robótica en México

Además de ser unos tesos para la robótica, a Emmanuel Calle y Juan José Castañeda les ha tocado ser tercos para poder representar a Colombia en otros países.

Juan José y Emmanuel tienen 15 años, son estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior de Envigado y además grandes exponentes del semillero de robótica que nació como iniciativa del centro de innovación de la Secretaría de Educación hace ocho años, la fiel muestra de que apostarle a los espacios extracurriculares en los colegios, más allá de los contenidos de las aulas, pueden ser experiencias transformadoras de vidas. La iniciativa ha encontrado continuidad en dicha institución educativa, con lo cual ha logrado contar con gestores de innovación y apoyo en algunas competencias.

Para Juan José y Emmanuel, el hobby tomó alto vuelo y se convirtió en un gran proyecto conjunto. Del conocimiento en robótica pasaron luego a la formación en electrónica, mecánica y programación, y absorbiendo conocimientos como esponjas comenzaron a competir en representación del colegio y del municipio. Su exitosa trayectoria en certámenes comenzó en 2022, cuando alcanzaron el primer lugar representando a Envigado en Bogotá en la competencia Ingenio CUN, previamente habían ganado el primer lugar en el Ingenio Envigado, que era el clasificatorio para las nacionales. Ese mismo año alcanzaron el segundo lugar en las Olimpiadas Robóticas.

Con ese impulso, el año siguiente nuevamente en representación del colegio alcanzaron el tercer lugar y el premio al Mejor Diseño en el Ingenio Envigado 2023. En todas estas competencias, es necesario precisar, se midieron con estudiantes de colegios privados que tienen un brazo económico enorme y robustos programas de robótica, programación e innovación con equipos de última generación y personal docente y expertos en diversos campos, lo que da realce a los méritos de ambos muchachos de abrirse espacio en el competitivo mundo de la robótica.

El año pasado detonó el éxito. Los jóvenes lograron el primer puesto en la categoría Stacking, del RoboJam 2024, reconocida como la principal competencia de robótica en América Latina, con más de 1.900 equipos participantes y reconocida a nivel internacional en más de 35 países diferentes. Juan José y Emmanuel superaron a sus pares de colegios como San José de las Vegas, el Marymount y el Columbus School en la categoría que consiste que los robots logren apilar bloques y piezas en el mejor tiempo posible cumpliendo una serie de reglas. Ese mismo año ratificaron su crecimiento con el primer lugar en la competencia nacional organizada por la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

Este desempeño les valió la posibilidad de representar a Colombia en el OLCyT 2024, en Tlaxcala. Allí, después de sortear un reguero de retos más complicados que los que tuvieron en la competencia, obtuvieron el quinto lugar en Latinoamérica.