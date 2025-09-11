La autopista Medellín-Bogotá está en los rines: 4.000 accidentes en un año y la reparación sigue en vilo

Como si se tratara de la entrada forzada a un teatro en ruinas, así lucen hoy dos de los peajes de la autopista Medellín–Bogotá. Desde hace una semana, los transportadores levantaron las talanqueras ubicadas en Cocorná y Puerto Triunfo en señal de protesta, mientras esperan una respuesta de Invías para intervenir de manera integral el tramo El Santuario–Caño Alegre: 140 kilómetros minados de huecos, grietas y deslizamientos.
El 27 de julio del año pasado, EL COLOMBIANO hizo un recorrido por esta vía, luego de un accidente que cobró la vida de dos personas por culpa de un hueco. En ese momento se contabilizaron más de 100 fallas viales de grandes proporciones, los cuales eran de alto riesgo para la accidentalidad, tanto de carros como de motocicletas, haciéndola intransitable.
Aunque durante la publicación Invías aseguró que se invertirían $26.000 millones y a través del contratista Gestores Viales Integrales (GVI) se iban a iniciar los trabajos en los 140 kilómetros a partir de agosto del año pasado, ha transcurrido un año y un mes y la realidad muestra pocos avances.
Mauricio Gómez, comerciante de Cocorná y uno de los abanderados de las manifestaciones contra la mala situación de esta vía, relató que “se hicieron dos contratos para hacer el mantenimiento. Uno por $3.000 millones, con el cual se le hizo mantenimiento a 14 kilómetros, hasta la entrada de Cocorná. Después le pusimos la lupa a una segunda intervención por $1.000 millones, que alcanzó para que llegara hasta el kilómetro 37+500”.