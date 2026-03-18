Feid dará concierto en Medellín este viernes: conozca el lugar y más detalles

El artista urbano, Feid, anunció que este viernes 20 de marzo ofrecerá un concierto en Medellín. La noticia la compartió por su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 14 millones de seguidores. El espectáculo hará parte de un nuevo formato que está promocionando el cantante.
Todo comenzó el fin de semana cuando publicó un video corto en el que aparece escuchando una canción inédita. El post lo acompañó con este mensaje: “Esto es un FALXXO TEMA, pero mañana hay una información REAL para mis oyentes más fieles de Medellín a las 10AM hora COLOMBIA”.
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La información a la que hizo referencia es al show que realizará este viernes en el Teatro al aire libre Carlos Vieco, ubicado en el Cerro Nutibara. Para participar, Feid explicó que es necesario llenar el formulario que se encuentra en el sitio web www.elgreenprint.com, el cual fue habilitado desde el lunes 16 de marzo.