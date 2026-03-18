Feid dará concierto en Medellín este viernes: conozca el lugar y más detalles

El artista urbano, Feid, anunció que este viernes 20 de marzo ofrecerá un concierto en Medellín. La noticia la compartió por su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 14 millones de seguidores. El espectáculo hará parte de un nuevo formato que está promocionando el cantante. Todo comenzó el fin de semana cuando publicó un video corto en el que aparece escuchando una canción inédita. El post lo acompañó con este mensaje: “Esto es un FALXXO TEMA, pero mañana hay una información REAL para mis oyentes más fieles de Medellín a las 10AM hora COLOMBIA”. Lea entérese: Premios Nuestra Tierra 2026: esta es la lista de nominados La información a la que hizo referencia es al show que realizará este viernes en el Teatro al aire libre Carlos Vieco, ubicado en el Cerro Nutibara. Para participar, Feid explicó que es necesario llenar el formulario que se encuentra en el sitio web www.elgreenprint.com, el cual fue habilitado desde el lunes 16 de marzo.

Al poco tiempo de salir al aire la inscripción, las entradas para el concierto, que tenían un precio aproximado de 110.000 pesos, quedaron agotadas. Sin embargo, en un video que compartió en sus historias de Instagram, el cantante sugirió registrarse porque serán más las sorpresas que dará a sus fanáticos en los próximos días: “Háganse miembro porque van a pasar muchas cosas esta semana. Son shows especiales, especiales para todos los que apoyan mi música, la música de Feid o de Feid versus Ferxxo, desde hace muchos años”. Le puede interesar: Karol G publica un fragmento de su nueva posible canción y desata rumores sobre Feid La presentación gratuita en Medellín se realizará en el marco del Falxo Tour, que se caracterizará por sus escenarios poco habituales, ya que los shows se llevarán a cabo lejos de las arenas y los estadios. La primera fecha de la gira será la del concierto en la capital antioqueña. Del evento no se conocen muchos más detalles. Los seguidores esperan que Feid interprete sus éxitos más conocidos, así como los más recientes.

El último concierto del artista en Medellín fue en diciembre de 2024, como cierre de su gira Ferxxocalipsis. En ese momento ofreció tres shows consecutivos en los que tuvo como invitados a J Balvin, Maluma, Rauw Alejandro, Yandel y Karol G, entre otros. FERXXO VOL X: Sagrado es su álbum más reciente, estrenado en junio de 2025, con el que celebró diez años de trayectoria artística. Allí realizó colaboraciones con Ty Dolla $ign, Wisin y Nidia Góngora.

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