¿Se puede cambiar la cuenta donde recibe su salario? Mitos y verdades sobre las cuentas de nómina en Colombia

Durante años, millones de trabajadores han asumido que deben recibir su salario en el banco que su empresa decide. Sin embargo, esa idea es equivocada.
En Colombia, usted tiene plena libertad para elegir la entidad financiera donde quiere recibir su sueldo. Incluso puede trasladar su cuenta de nómina a otro banco sin pedir autorización a su empleador.
La base legal la tiene la Corte Constitucional, que mediante la sentencia C-041 de 2000, estableció que obligar a un trabajador a abrir una cuenta o a escoger un banco específico vulnera su libertad. A esto se suma el Decreto 2555 de 2010, que ratifica el derecho del trabajador a elegir.
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