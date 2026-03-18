Artistas urbanos se convierten en motor de hasta un 40% en ventas para marcas en Colombia

Cuando José Álvaro Osorio, más conocido en el mundo artístico como J. Balvin, soltó la popular frase de “el negocio, socio”, estaba convencido de que mezclar su imagen con marcas sería una fórmula muy ganadora, pero nunca se llegó a imaginar que el reggaetón fuese una industria de tales proporciones que con el tiempo llegaría a jalonar hasta un 40% las ventas de grandes empresas a nivel nacional e internacional.
En ese entonces, hablamos del periodo entre 2009-2010; AKT Motos venía con una apuesta fuerte por ser líder en el segmento.
La campaña de Balvin y la marca bajo el eslogan “AKT es el negocio, socio”, no solo vendió motos, sino que insertó a la marca en la cultura popular. Esto permitió que AKT, que entonces era una marca joven, compitiera directamente con fabricantes tradicionales japoneses e indios.