Y se fueron. Primero caminando y juntos, luego corriendo desperdigados, mientras el dron los seguía, hasta que treparon al jhonson, la barca que los entra y saca de la ciénaga todos los días en su búsqueda de oro. Dejaron la ropa secando en árboles, un rancho bien armado y una caneca con bolsas de agua, por si no había quedado claro que es muy difícil evitarlo.

Fue el zumbido de un dron el que silenció las motobombas. Pararon pero no para irse sino para buscar el origen del aparato que los observaba desde el cielo. Lo encontraron. Un dron de prensa que retrataba la majestuosidad de la ciénaga y su profundo deterioro.

La locación de esta historia en particular es la Ciénaga Colombia, en Caucasia. El miércoles pasado, cuando apenas clareaba el día, integrantes de la fuerza pública, con la pesada munición encima y visores en sus cascos, cruzaron con sigilo pastos y vegetación espesa y agarraron por sorpresa a un grupo de mineros despedazando ilegalmente con motobombas las lomas y la terraza aluvial en torno al río Man, que alimenta la ciénaga y entrega sus aguas al acueducto de Caucasia. Mandaron a parar.

Y es que a pesar de su importancia para la conservación de biodiversidad, esto no riñe con la posibilidad de que haya un aprovechamiento sostenible de los recursos que ofrece la ciénaga.

Pero la declaratoria es un proceso lento y las presiones socioeconómicas fueron más rápidas que la burocracia, entre otras razones, por los entuertos de varias tierras emproblemadas en procesos con la SAE y la falta de voluntad política. Desde hace casi una década el proceso advertía la amenaza de la minería ilegal e informal sobre la ciénaga y por ello contemplaba como meta la destinación de no más de 100 hectáreas y en puntos muy restringidos, la explotación minera bajo la obligación de restauración y uso sostenible.

***

La historia en la ciénaga, el miércoles pasado, tuvo una variación respecto a las refriegas y operativos contra la minería que se han repetido día tras día durante años.

Con tono pausado, como el de un profe que explica una lección, el oficial al mando del operativo les aclaró a los mineros filados frente a él que no habían llegado a reprimir sino a mediar y empleó un término que desde hace casi 100 días del gobierno Petro rige el actuar de la fuerza pública: seguridad humana.

Dijo el oficial que el objetivo del operativo era que tomaran conciencia de la contaminación que están causando a los cuerpos de agua que abastecen el acueducto que los surte a ellos mismos y sus familias y a los ecosistemas donde sale el pescado que consumen ellos y miles de caucasianos.

Les prometió que no habría incautaciones y capturas y les cumplió. Se marcharon con sus motobombas no sin antes entregarle la vocería a uno de ellos, quien le dio las gracias a la Policía por no atropellarlos ni maltratarlos, como las decenas de veces anteriores.