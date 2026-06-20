¡Atención! Aguacero terminó tumbando árboles en la Variante a Caldas ¿En qué sector?

Una grave emergencia vial se presentó en el sur del Aburrá luego del fuerte aguacero que azotó a esta zona del área metropolitana en la tarde de este sábado 20 de junio.

Según trascendió, en la Variante a Caldas –en sentido sur-norte– varios árboles cayeron sobre la vía a la altura de la calle 100 Sur, sector de la unidad residencial Monte Azul; jurisdicción de La Estrella.

A raíz del suceso, los árboles terminaron jalando postes de energía y a su vez terminaron cayendo sobre varios vehículos de la calzada oriental del corredor vial que también lleva del Suroeste a Medellín.

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Al sitio se desplazaron los organismos de socorro quienes informaron desde el lugar de los hechos que cuatro vehículos quedaron atrapados tras la emergencia entre ellos un taxi y tres automóviles.