De la Espriella sacará a Colombia de la Ruta de la Seda de China, afirma Nate Morris, candidato a embajador de EE. UU.

El empresario y político republicano Nate Morris, nominado por el presidente Donald Trump para representar a Washington en Colombia, aseguró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, le expresó su compromiso de sacar al país de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida también como la Ruta de la Seda, el ambicioso proyecto de expansión comercial y de infraestructura impulsado por China.
Consultado por el senador Jim Risch, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Morris aseguró que el mandatario electo colombiano ya le había comunicado esa decisión: “El presidente electo me ha hecho saber su compromiso de salirse del memorando de entendimiento. Creo que, obviamente, todas las naciones deben decidir si hacen negocios con nosotros o con China”, afirmó Morris.
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La afirmación tuvo un fuerte impacto porque Colombia formalizó su ingreso a esa iniciativa en noviembre de 2025, tras la firma de un memorando de entendimiento entre los gobiernos de Gustavo Petro y Xi Jinping en Beijing.