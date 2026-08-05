¿Día Distrital de Oración? El proyecto por el que ateos planean demandar al alcalde Galán en Bogotá

El Proyecto de Acuerdo 153 de 2026 aprobado en el Concejo de Bogotá ha desatado polémica, pues propone institucionalizar cada 4 de julio como el Día Distrital de la Oración en la capital colombiana. Ya hay sectores que manifestaron una demanda contra la iniciativa.

La demanda sería contra el alcalde Carlos Fernando Galán, pues ya el proyecto pasó el trámite legislativo en el Concejo y solo basta la firma del mandatario para que este día quede institucionalizado.

Quien emprendería esa acción judicial sería principalmente la Asociación de Ateos de Bogotá, que planea una acción de nulidad simple ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que los jueces evalúen la legalidad y constitucionalidad de la iniciativa.

Para la organización, este proyecto vulnera el principio constitucional de laicidad del Estado colombiano, la neutralidad de las instituciones públicas y las libertades de conciencia y cultos. “Invitar a las personas a hacer oración es potestad de las iglesias, los pastores, los sacerdotes o líderes religiosos, y nunca del Estado a través de acuerdos, ordenanzas, resoluciones o decretos”, mencionaron en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.