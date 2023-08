El cuento tiene varios rostros protagonistas y, por lo demás, a todo un pueblo interesado. Todo comenzó hace un mes largo, según el concejal del CD Elkin Orlando Múnera, quien alega haber sido víctima de una jugarreta “sucia” para sacarlo del camino. Él no oculta que al interior del partido hay tensiones y que incluso después de lo ocurrido no comparte que el candidato de la colectividad a la Alcaldía de San Pedro sea José Danilo Álvarez, quien quedó segundo en la elección pasada por los conservadores.

Pero lo que ocurrió, insiste, “fue maquiavélico y planeado. Aquí ya se comentaba el tema, que me pensaban inscribir allá, pero yo no creía en eso”. Lo que denuncia Múnera, en palabras sencillas, es que al interior del partido le dilataron el aval hasta el punto de registrarlo en otra localidad, a más de ocho horas, en San Pedro de Urabá. ¿Pero cómo fue esto posible? En el medio hay versiones variopintas, comunicados de Registraduría y una evidente fractura del partido por la elección de Álvarez como candidato.

Hasta aquí, pensaba Múnera, todo normal: pero, ¡oh, sorpresa!, la comunicación luego precisó la locación para la autenticación biométrica facial: “En la circunscripción Antioquia-San Pedro de Urabá”. El resto en la comunicación fueron instrucciones para un proceso que quedó en veremos porque Múnera no viajó. Hasta hoy, que toca el tema ante la opinión. “Estaba muy claro que me iban a registrar allá, pese a que llevo ocho años en el partido, porque de otra forma no me hubieran evadido o firmado tan tarde. Dijeron: ‘venga, para salirnos de eso, vamos a inscribirlo en San Pedro de Urabá’”, asegura.

La cosa es que las directivas locales del CD desmienten la versión de Múnera y dicen que lo de su registro equivocado pudo deberse incluso a un yerro suyo a la hora de diligenciar el formulario. Basta con revisar los archivos finales de candidatos inscritos ante la Registraduría para evidenciar que no quedó en la lista del CD en San Pedro, distinto a dos de sus actuales compañeros de bancada, y que tampoco aparece en la lista oficial del partido en San Pedro de Urabá.

Esos documentos, en palabras de fuentes cercanas a la campaña de Álvarez, desvirtúan la denuncia del concejal. Y además afirma la presidente del comité del CD en San Pedro, Alba Tamayo, que los avales para el Concejo se entregaron desde las directivas departamentales. “Yo, como directora del comité, no doy avales. Eso fue unipersonal”, sostiene. Y sobre la denuncia de un supuesto cobro irregular, agrega: “El señor Danilo, sin ser de mis afectos al 100%, no le ha pedido dinero a nadie”.