Uribe ya fue notificado de su libertad, dice que saldrá a Sabaneta y luego a misa: “Cada minuto lo dedicaré a luchar”

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, quien anunció su libertad en su cuenta de X.

    El Tribunal Superior revocó la detención domiciliaria de Álvaro Uribe. FOTO: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

El expresidente Álvaro Uribe Vélez recuperó su libertad luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la detención domiciliaria impuesta en primera instancia. La medida se dio tras la apelación de su defensa y mientras se resuelve el fallo de segunda instancia por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal.

En contexto: Los detalles de la libertad que ordenó el Tribunal de Bogotá y la corrección a la jueza Sandra Heredia

Uribe anunció su regreso a la vida pública con un mensaje en el que expresó: “Acabo de recibir la boleta de libertad. A las 5 pm en las calles de Sabaneta. Después misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia”.

Un día antes, el 19 de agosto, también había manifestado: “Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”.

Decisión del Tribunal Superior de Bogotá

El pasado 1 de agosto, la jueza Sandra Heredia condenó a Álvaro Uribe a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno a testigos, convirtiéndose en el primer expresidente colombiano sentenciado por la justicia ordinaria.

La jueza ordenó de manera inmediata su detención domiciliaria, decisión que fue cuestionada por la defensa al considerar que se vulneraron derechos fundamentales como la libertad, la dignidad humana, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Tres días después de la condena, los abogados interpusieron una tutela que derivó en la revisión del Tribunal Superior.

La Sala Penal del Tribunal concluyó que no existían fundamentos claros para mantener la medida de detención domiciliaria impuesta por la jueza 44 de conocimiento, Sandra Heredia.

El alto tribunal señaló que la funcionaria basó su decisión en criterios subjetivos relacionados con la percepción pública del procesado, lo que contraviene los principios del derecho penal. “El sujeto solo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad”, indicó el fallo.

Con esta decisión, el expresidente de 73 años podrá permanecer en libertad mientras avanza el trámite de segunda instancia.

Le puede interesar: Estas son las cinco correcciones del Tribunal Superior a la jueza Sandra Heredia por detención a Álvaro Uribe

