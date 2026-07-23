Hallazgo de la UdeA: cangrejos aceleran la fragmentación del plástico en manglares de Urabá

Los investigadores explican que este fenómeno representa un cambio importante en la comprensión del comportamiento de los plásticos en la naturaleza. Hasta ahora se consideraba que la fragmentación ocurría principalmente por la exposición prolongada a la radiación solar, el oleaje y la abrasión de la arena, procesos que pueden extenderse durante décadas o siglos.

Durante su paso por el aparato digestivo, los residuos son partidos en fragmentos más pequeños antes de ser expulsados nuevamente al ambiente.

El estudio, desarrollado durante más de tres años por científicos de los institutos de Ciencias del Mar y de Biología de la UdeA, encontró que estos crustáceos pueden consumir, en promedio, 49 partículas de plástico por individuo.

Investigadores de la Universidad de Antioquia identificaron que el cangrejo violinista (Minuca vocator) es capaz de ingerir partículas plásticas y fragmentarlas dentro de su sistema digestivo en un tiempo mucho menor al que tardan los procesos naturales conocidos hasta ahora.

Un pequeño habitante de los manglares del Urabá antioqueño podría estar desempeñando un papel inesperado en la transformación de los residuos plásticos que llegan al Caribe colombiano.

Sin embargo, la evidencia muestra que los mecanismos biológicos también pueden acelerar significativamente esa transformación.

El trabajo científico se llevó a cabo entre 2022 y 2024 en manglares cercanos al muelle turístico Pisisí, en Turbo. Allí, los investigadores utilizaron microesferas fluorescentes de polietileno para rastrear el recorrido del plástico dentro del organismo de los cangrejos.

De los 95 ejemplares analizados, 91 incorporaron estas partículas, una de las tasas de absorción más altas registradas en condiciones naturales.

De acuerdo con el equipo científico, la explicación más probable es que la estructura del estómago de estos animales actúa como un mecanismo triturador que rompe el plástico mientras atraviesa el sistema digestivo.

Aunque el estudio no encontró efectos directos sobre la salud de los cangrejos con las variables evaluadas, los investigadores advierten que todavía es necesario analizar las consecuencias de largo plazo tanto para esta especie como para otros organismos que podrían ingerir partículas aún más pequeñas.

El hallazgo también pone sobre la mesa un nuevo desafío ambiental. Si bien los cangrejos aceleran la fragmentación del plástico, esto no significa que el material desaparezca.

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Por el contrario, la reducción del tamaño de los residuos podría facilitar que microplásticos y nanoplásticos ingresen con mayor facilidad a la cadena alimentaria de otros animales del ecosistema.

Los manglares del Golfo de Urabá son considerados uno de los principales puntos de acumulación de plásticos en el Caribe colombiano debido a las corrientes marinas que arrastran desechos desde diferentes ríos y costas del país y de Centroamérica.

Esta condición ha convertido a la región en un laboratorio natural para estudiar cómo interactúan los organismos vivos con estos contaminantes.

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Como parte de esa línea de investigación, otro estudio de la UdeA identificó que al menos 19 grupos de organismos presentes en los manglares también pueden modificar físicamente distintos tipos de plástico mediante un proceso conocido como bioerosión, lo que sugiere que la actividad biológica tiene un papel mucho más relevante de lo que se creía en la transformación de estos materiales.