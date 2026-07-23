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Insólito: cuatro capturados por almacenar casi tres toneladas de carne en mal estado en Medellín

Las cuatro personas capturadas en flagrancia, que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, deberán responder por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

  • En total fueron decomisados 2.794,2 kilogramos de carne bovina y porcina, cuyo valor comercial supera los 108 millones de pesos. FOTO Alcaldía de Medellín.
    En total fueron decomisados 2.794,2 kilogramos de carne bovina y porcina, cuyo valor comercial supera los 108 millones de pesos. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Las autoridades realizaron un operativo en el barrio Prado, en Medellín, que terminó con la captura en flagrancia de cuatro personas y la incautación de cerca de tres toneladas de carne de res y cerdo que, presuntamente, era manipulada y almacenada sin cumplir las normas sanitarias exigidas por la ley.

La diligencia fue desarrollada de manera conjunta por la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación y el Invima, luego de una investigación que permitió identificar el inmueble donde, al parecer, funcionaba un centro ilegal de desposte y almacenamiento de productos cárnicos.

Lea más: Desmantelan mataderos clandestinos en Donmatías y Santa Rosa de Osos, Antioquia

En total fueron decomisados 2.794,2 kilogramos de carne bovina y porcina, cuyo valor comercial supera los 108 millones de pesos.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que las pesquisas comenzaron a partir de los constantes operativos adelantados en el centro de la ciudad para verificar las condiciones sanitarias de los alimentos que allí se comercializan.

Según indicó, las autoridades detectaron que algunos productos vendidos en sectores cercanos a Plaza Botero y la conocida “calle del pescado” no cumplían con los requisitos de salubridad, por lo que decidieron rastrear su origen.

“Empezamos unas investigaciones estructurales para no solamente ir a hacer controles donde se comercializa la carne, sino entender de dónde venían esos productos”, afirmó el funcionario.

Las labores investigativas permitieron ubicar una bodega en el barrio Prado donde, presuntamente, se realizaba el procesamiento de carne destinada posteriormente a esos puntos de venta.

El establecimiento no tenía autorización sanitaria

Durante la inspección, las autoridades verificaron que el lugar no contaba con los permisos exigidos para operar y que allí se realizaban actividades de desposte de carne de cerdo y res, incumpliendo los protocolos sanitarios establecidos.

Además, los productos eran manipulados y almacenados en condiciones que, según los organismos de control, representaban un riesgo para la salud pública.

Las cuatro personas capturadas en flagrancia, que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, deberán responder por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Entérese: Ojo con lo que come: decomisan casi 14 toneladas de carne en mal estado en La Pintada y Donmatías, Antioquia

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades continúan recopilando información para establecer el alcance de la presunta red de distribución y determinar si existen otros establecimientos vinculados con esta actividad ilegal.

Desde la Administración Distrital señalaron que, además de combatir estructuras dedicadas a actividades ilegales, este tipo de intervenciones buscan proteger la salud de los ciudadanos evitando que alimentos en malas condiciones lleguen a los consumidores.

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“Nuestra lucha diaria es en todos los frentes. Mientras capturamos criminales, también hacemos labores de control sanitario para defender la salud pública de los habitantes de Medellín”, concluyó Villa Mejía.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué incautaron casi tres toneladas de carne en Medellín?
Las autoridades decomisaron cerca de 2,8 toneladas de carne de res y cerdo porque, presuntamente, era procesada y almacenada en condiciones que incumplían la normatividad sanitaria y representaban un riesgo para la salud pública.
¿Dónde encontraron la carne incautada en Medellín?
La carne fue hallada durante dos diligencias de registro y allanamiento realizadas en un inmueble ubicado en el barrio Prado, donde, según las investigaciones, funcionaba un centro clandestino de desposte.
¿Cuántas personas fueron capturadas en el operativo?
En el procedimiento fueron capturadas cuatro personas en flagrancia, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
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