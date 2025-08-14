Cayó en Bello “Gordo Sierra”, presunto coordinador de sicarios de banda criminal enfrentada al Tren de Aragua

Tras ocho meses de investigaciones, las autoridades hicieron un allanamiento en una vivienda del barrio Navarra, de Bello, norte del Valle de Aburrá, donde capturaron a Cristian Camilo Sierra, un hombre de 25 años conocido con el alias de Gordo Sierra y señalado de, presuntamente, tener un importante rol en la estructura delincuencial organizada “El Mesa”. Le puede interesar: Policía encontró 22 aves silvestres cautivas en una vivienda del suroccidente de Medellín El coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), explicó que durante el proceso de investigación, que desarrollaron en coordinación con la Fiscalía e Interpol, hicieron el análisis técnico de 27 líneas telefónicas, varias entrevistas y algunos interrogatorios que permitieron recopilar pruebas para vincular a este hombre con dicha estructura delincuencial, con incidencia en Antioquia y Cundinamarca.

El operativo en el que capturaron a “Gordo Sierra” fue una casa en el barrio Navarra, de Bello. FOTO Cortesía Meval

En concreto, a “Gordo Sierra” lo señalan de ser el presunto coordinador de sicarios de “El Mesa” y de tener un rol clave en hechos como homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados, secuestros y tráfico de estupefacientes. Asimismo, por medio de las pruebas recolectadas, las autoridades pudieron establecer que, al parecer, “Gordo Sierra” jugó un papel importante en las confrontaciones que de la estructura “El Mesa” con la del “Tren de Aragua”, en lugares como el municipio de Soacha, en Cundinamarca, y la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Lea también: Migración Colombia deportó al hincha de Sao Paulo que armó pelea en el Atanasio Uno de los hechos más relevantes en los que estaría involucrado el procesado es el secuestro de un hombre de 42 años, en 2023, a quien tuvieron retenido durante cuatro días, al parecer, para obligarlo a administrar un expendio de sustancias psicoactivas.

“Gordo Sierra” había evadido un operativo de la Policía en octubre de 2024. FOTO Cortesía Meval

Por todos estos hechos, alias Gordo Sierra fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que solicitó una orden de captura y esta le fue otorgada por los delitos de concierto para delinquir y secuestro simple, según José Rolando Serrano, secretario de Seguridad y Convivencia de Bello. Asimismo, se conoció que durante las audiencias de legalización de captura un juez le impuso una medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras cursa el proceso judicial en su contra.

Esta judicialización se da casi 10 meses después de que “Gordo Sierra” lograra evadir, en octubre de 2024, operativos que se hicieron en Soacha, Bogotá y Bello, en contra de la estructura “El Mesa”, en la que fueron capturados cuatro coordinadores y dos integrantes de la misma. Según las autoridades, tras este golpe, alias Gordo Sierra se habría desplazado hacia Bello, donde habría asumido la coordinación criminal en el barrio Niquía y adoptó el seudónimo de ‘Dicaprio’.