Trabajos para creadores de contenido y community managers: estos son los salarios que ofrecen

Si hay algo que pueda comprobar cómo cambia el mundo y la transformación de las dinámicas laborales son el tipo de profesiones que surgen: hoy en día, con el auge de las redes sociales, las empresas tienen una necesidad creciente por los community managers y creadores de contenido.
En estos momentos hay más de 300 ofertas de empleo en el país para este tipo de perfiles que buscan traducir las audiencias en redes sociales en una buena comunicación, imagen corporativa y ganancias para las compañías,
Las personas interesadas en acceder a estas ofertas solo deben estar inscritas en el portal de Magneto Empleos, tener su perfil actualizado y aplicar a la vacante que se ajuste a su perfil profesional.
