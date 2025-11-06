Capturaron a un hombre en Fredonia, Antioquia, que entró a robar a una casa cuya dueña acababa de morir

Todo hurto es abominable, pero el que cometió un hombre en el municipio de Fredonia, Suroeste antioqueño, superó todos los niveles de infamia. La policía acaba de anunciar la captura de este sujeto que el pasado mes de septiembre ingresó a una casa y se robó joyas y otras pertenencias avaluadas en $300 millones. Hasta ahí, además del delito, no pareciera ser un caso particular.

Sin embargo, lo que precisaron las autoridades es que este hombre se valió de la confianza que le brindó una mujer, una profesora pensionada, para acceder a las llaves de la casa de la mujer y en la madrugada del 14 de septiembre de 2025 ingresó al inmueble para robarse joyas, dólares y otras pertenencias. El hombre aprovechó el hecho de que la mujer se hallaba en grave estado en un hospital por diversas afectaciones que posteriormente la llevaron a la muerte, mientras eso ocurría, el sujeto planeó el crimen y tan pronto la mujer falleció lo llevó a cabo.

En medio del dolor, los hijos de la mujer tuvieron que lidiar con la sorpresa de encontrar la casa de su madre desvalijada, tras lo cual instauraron la denuncia en Fiscalía que llevó a una investigación que rápidamente dio con el responsable del hecho. “Ingresando de manera arbitraria e ilegal el 14 de septiembre, en horas de la madrugada, hurtando joyas y dinero de la misma residencia. Los hijos, al notar el faltante de estos elementos, imponen la respectiva denuncia y es así donde el grupo de la seccional de investigación criminal, después de las entrevistas, verificación de videos y recopilación de material técnico probatorio, logra establecer la responsabilidad de identificación de Jaime Humberto Betancur”, narró el coronel Oscar Rico, comandante de la policía Antioquia.

La rápida acción de las autoridades permitió, además, encontrar casi todas las pertenencias hurtadas. Todas salvo un anillo que no pudo ser recuperado porque el delincuente ya lo había vendido. El hombre aceptó su responsabilidad y fue cobijado con medida de detención domiciliaria por los delitos de hurto agravado y calificado.