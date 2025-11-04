Ladrones de bancos encomendaban sus golpes a la Santa Muerte: 4 capturas y altar pagano al descubierto

Una organización criminal especializada en el robo a entidades financieras le encargaba su protección a la Santa Muerte, la deidad pagana que los narcotraficantes mexicanos han introducido al bajo mundo del hampa colombiana. Así quedó comprobado cuando los policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) allanaron la casa del cabecilla de la banda “los Lobos”, en Riohacha (La Guajira), encontrando un tenebroso altar en un garaje. De acuerdo con el video grabado por uno de los uniformados, las figuras esotéricas estaban en una concavidad de un muro pintado de negro. Había 10 esculturas de la Santa Muerte formando un semicírculo, dentro del cual había calaveras, velones y otros artilugios. En el sitio fue detenido alias “Compadre”, el presunto líder de la organización, y tres más de sus secuaces cayeron en golpes simultáneos en Valledupar, Santa Marta y Cundinamarca, durante el pasado fin de semana.

Según el general William Rincón, director de la Policía, serán procesados por hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. “Estos delincuentes serían responsables del hurto de $8.700 millones a un vehículo de valores de la empresa Brinks, ocurrido el 9 de abril de 2025 en Riohacha (La Guajira)”, informó el oficial en su cuenta de X. Y añadió que “también estarían vinculados con la tentativa de hurto a la sede del Banco de la República en Santa Marta, el 1 de octubre de 2025”.

En la pared de un garaje estaba acondicionado el altar para el culto pagano. IMAGEN TOMADA DE VIDEO DE LA POLICÍA.

Tal cual ha venido documentando EL COLOMBIANO, los primeros altares dedicados a la Santa Muerte fueron encontrados en Colombia en 2012, durante allanamientos a viviendas de narcotraficantes en Antioquia y los Llanos Orientales. Antes se veían casos esporádicos, pero a partir de ese año su aparición se masificó. Fuentes policiales explicaron que además de los intercambios de armas por drogas con los carteles mexicanos, los traficantes colombianos que pasaban temporadas en el país azteca regresaban impregnados de las creencias paganas, y comenzaron a introducirlas a sus organizaciones.