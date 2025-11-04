Ladrones de bancos encomendaban sus golpes a la Santa Muerte: 4 capturas y altar pagano al descubierto

Una organización criminal especializada en el robo a entidades financieras le encargaba su protección a la Santa Muerte, la deidad pagana que los narcotraficantes mexicanos han introducido al bajo mundo del hampa colombiana.
Así quedó comprobado cuando los policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) allanaron la casa del cabecilla de la banda “los Lobos”, en Riohacha (La Guajira), encontrando un tenebroso altar en un garaje.
De acuerdo con el video grabado por uno de los uniformados, las figuras esotéricas estaban en una concavidad de un muro pintado de negro. Había 10 esculturas de la Santa Muerte formando un semicírculo, dentro del cual había calaveras, velones y otros artilugios.
En el sitio fue detenido alias “Compadre”, el presunto líder de la organización, y tres más de sus secuaces cayeron en golpes simultáneos en Valledupar, Santa Marta y Cundinamarca, durante el pasado fin de semana.