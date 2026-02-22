Capturan a señalado por feminicidio en verificación de antecedentes en el Suroeste de Antioquia

En el sector El Hoyo del municipio de Titiribí, Suroeste antioqueño, la Policía materializó una captura por orden judicial contra un hombre de 20 años de edad, quien era requerido por el delito de feminicidio, hechos que tuvieron lugar el 2 de noviembre del año pasado en Venecia, también en esta subregión del departamento.

Lea más: Desplazamientos en Remedios, Antioquia, por combates entre el Clan del Golfo y el ELN

De acuerdo con las autoridades, la detención ocurrió a las 10:20 a.m. del sábado 21 de febrero, mientras uniformados adelantaban planes de registro y control realizando la verificación de antecedentes a las personas que pasaban por allí. El señalado es oriundo del municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá.

“La víctima fue identificada como Emiliana Castrillón Herrera, y tenía 19 años. Este hecho se había registrado en el municipio de Venecia, y el cuerpo de la joven fue encontrado el 10 de noviembre en jurisdicción cercana al corregimiento de Bolombolo”, dijo el Coronel Luis Fernando Muñoz, Comandante del Departamento de Policía Antioquia.