Cristian Barbosa, embajador de la calistenia, disciplina que ha crecido en el Valle de Aburrá con más de 500 practicantes

Lo que empezó como un deseo de ver tonificado su cuerpo, se convirtió en un estilo de vida que le ha permitido a Cristian Camilo Barbosa Pachón cumplir sueños, conocer lugares y personas que lo han ayudado a expandirse.
Como él dice, “la calistenia fue el impulso para empezar a volar en la vida”. Por eso este joven que nació en Bogotá y se crió en Fusagasugá adquirió sus primeros conocimientos sobre esta disciplina desde que tenía 11 años de edad, cuando observó el cambio físico que tuvo su primo Maicol y decidió que quería vivir algo igual.
Desde entonces, el chico que primero intentó con el fútbol, deporte en el que ocupó las posiciones de arquero y volante, se pasó para el street workout (calistenia), actividad física con la que además se gana la vida, pues con sus shows y exhibiciones logra recaudar los recursos para vivir.