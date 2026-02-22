x

Capturan en Guaviare a jefe de la delegación de paz de disidencias de “Calarcá”

La captura se llevó a cabo por orden directa de Interpol, según fuentes de Caracol Radio. Conozca más detalles.

    Óscar Ojeda Durán, capturado por orden de Interpol y quien se desempeña como jefe negociador de paz de las disidencias de alias “Calarcá”. FOTO: CORTESÍA.
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare, fue detenido Óscar Ojeda Durán, de 59 años y nacido en Nariño, a quien se le conoce como “Leopoldo Durán”, actual jefe de la delegación de paz de las disidencias al mando de alias Calarcá; esto según Caracol Radio, citando a fuentes de la mesa del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional.

De acuerdo con información expuesta por ese medio, fue la misma Interpol la que tenía una orden activa de su captura, presuntamente, por delitos de narcotráfico.

Si bien Durán, al estar en medio de los diálogos de paz con el Gobierno Nacional, tiene suspendidas las órdenes de captura desde hace casi 3 años, fue detenido por uniformados de la Policía Nacional, esto ante el requerimiento judicial de carácter internacional del cual no se precisa aún el país solicitante.

Entre tanto, la delegación de paz de las disidencias de alias Calarcá, según Caracol Radio, catalogó este hecho como un sabotaje al proceso, teniendo en cuenta que “Leopoldo Durán” es gestor de paz y no combatiente, razón por la que solicitan una respuesta del gobierno que esclarezca el por qué de su captura.

La discusión, ahora, pasará por cómo afecta esto al diálogo de paz que sostienen ambas partes, pues con la detención de este hombre, lo más factible es que se acrecienten aún más las tensiones, sumando, claro está, los últimos acontecimientos en el país que involucran a alias Calarcá.

Por el momento no se conoce un comunicado oficial de la captura de Óscar Ojeda Durán, no obstante, no se descarta que este sujeto sea liberado próximamente.

