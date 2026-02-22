Capturan en Guaviare a jefe de la delegación de paz de disidencias de “Calarcá”

En San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare, fue detenido Óscar Ojeda Durán, de 59 años y nacido en Nariño, a quien se le conoce como “Leopoldo Durán”, actual jefe de la delegación de paz de las disidencias al mando de alias Calarcá; esto según Caracol Radio, citando a fuentes de la mesa del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional.

De acuerdo con información expuesta por ese medio, fue la misma Interpol la que tenía una orden activa de su captura, presuntamente, por delitos de narcotráfico.

Si bien Durán, al estar en medio de los diálogos de paz con el Gobierno Nacional, tiene suspendidas las órdenes de captura desde hace casi 3 años, fue detenido por uniformados de la Policía Nacional, esto ante el requerimiento judicial de carácter internacional del cual no se precisa aún el país solicitante.