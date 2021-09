El expresidente de Bancolombia y exmiembro de la Junta Directiva de EPM, Carlos Raúl Yepes, insistió este lunes en que el caso de Hidroituango no fue de corrupción y lanzó una alerta por lo que implicaría un posible cambio de contratista del proyecto, lo cual llevaría a un retraso de las obras y obligaría a EPM a pagarle al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) $16.5 billones en un plazo de 45 días.

En declaraciones a la cadena W Radio, el directivo empresarial añadió que además de esta suma, estaría en riesgo también el pago de las aseguradoras, además del cobro de los créditos de otros bancos con el proyecto y al final se encarecería el costo de la energía en el país, tomando en cuenta que Hidroituango generará el 17 % por ciento de la energía nacional, parte de ella a partir de junio de 2022, como esta proyectado.

“Tenemos muy claro que lo que pasó Hidroituango no es un caso de corrupción como lo quiso hacer aparecer el alcalde (Daniel Quintero)”, dijo Yepes, al reconocer que hubo fallas en el proyecto que se rectificaron en su momento basados en tres consignas: proteger la vida de las personas, proteger el medio ambiente y salvar el proyecto.

Recordó que dichas decisiones, tomadas en su momento por la Junta de EPM, permitieron que como consecuencia de la emergencia no se registrara ni un solo muerto, aunque fue un momento difícil y de mucho sufrimiento para todos los involucrados en el proyecto. Por esto, recomendó que no se vaya a tomar la decisión de cambiar al contratista, pues esto implicaría que la primera turbina, que está proyectada para encenderse en junio del año entrante, no entre en operación.